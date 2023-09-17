別墅內暗藏手術室　深圳衛生監督所搗毀非法代孕集團

深圳有犯罪集團在一幢5層高的別墅內進行非法代孕等活動，別墅內更暗藏「手術室」，內有大量藥品、器械、儀器等。執法人員在行動中拘捕7人，已依法對負責人及涉案的其他醫務人員予以行政處罰。



近日，深圳市龍華區衛生監督所的執法人員通過暗訪排查，發現在轄區梅花山莊一幢別墅內，有涉嫌開展取卵、胚胎移植等非法代孕活動。

執法人員在別墅的倉庫內發現一些液氮和氣罐，二樓的房間疑似打包清洗間，掛有清洗好的手術衣，桌上的手術包內有陰道擴張器、手術托盤、鑷子等器械。三樓有實驗室及手術室，兩個房間通過傳遞窗相連，用於取卵和胚胎傳遞。

實驗室內有兩台處於通電狀態的台式培養箱，內有4至5個標記不同姓名的培養皿。實驗室外有一個液氮罐，執法人員從中取出可見有標記不同姓名的十幾支EP管。手術間內還發現沾有液體的卵母細胞採集器、注射器等醫療廢物。

經執法人員及輔助生殖技術相關專家的認定，現場發現的藥品、器械、儀器，均用於開展取卵、胚胎移植等代孕活動。

負責人裝聾作啞

現場涉案的7人包括6女1男，6名女性均指認是另一名叫「老劉」的男子負責安排工作，但老劉聲稱自己只是清潔員，對於現場的醫療設備、藥品毫不知情。

經查，執法人員確認現場6名女性的身份，分別為代孕者、供卵者、準備做胚胎植入的客戶、實驗室操作人員和兩名護士。而「老劉」真名是陳某，正是該場所的實際運營管理人員，他承認租用別墅是用於開展代孕活動，另有一名司機負責開車接送客戶、代孕者、供卵者等人。

據介紹，接送客戶、代孕者、供卵者等人的車輛有特別修飾，車窗加裝了黑色布簾，她們上車後對車外的場景一無所知，代孕場所的工作人員亦會將她們的手機統一收走。

由於陳某在未取得《醫療機構執業許可證》的場所，擅自開展人類輔助生殖技術的執業活動，衛監部門依法予以其沒收違法所得及相關藥品器械併罰款的行政處罰。另外，對涉案的其他醫務人員也予以相應的行政處罰。

根據《人類輔助生殖技術管理辦法》規定，禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎。醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。違例者由省、自治區、直轄市人民政府衛生行政部門給予警告、3萬元（人民幣）以下罰款，並給予有關責任人行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。