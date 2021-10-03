14個特大城市房價一平方米都破萬　杭州居冠長沙買房壓力最小

在第七次全國人口普查後，超大、特大城市名單再度洗牌，其中特大城市增至14個，房價水平也引發關心。



根據內地媒體《第一財經》根據中國房價行情平台資料，14個特大城市中，以杭州每平方米38,956元人民幣居冠，在全中國的城市中也高居第六，同樣破3萬的還有南京市；而14個特大城市中，房價收入比最好的是長沙，買房最容易；房價最低的則是哈爾濱。



日前，國家統計局在雜誌《求是》公佈《經濟社會發展統計圖表：第七次全國人口普查超大、特大城市人口基本情況》，根據第七次全國人口普查資料，超大、特大城市名單再度洗牌。

特大城市（常住人口1000萬以上的城市）共14個，分別是武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明。超大城市（常住人口500萬以上、1000萬以下的城市）則有上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津。

杭州人口流入多 房價、土地讓出金高

《第一財經》指出，14個特大城市中，5個城市房價超過了每平方米2萬元，除了武漢之外，其餘4個城市均來自東部沿海地區。其中，杭州跟南京，房價均超過每平方米3萬元人民幣。

內地特大城市房價排名，根據此表，可以看出杭州為38,956元（人民幣）一平方米，南京為35,647元一平方米，而根據香港美聯樓價指數9月27日更新的數字，全港為17,921港幣一呎，換算約為154,066元一平方米。（以1平方米= 10.76平方呎計算）。

報道引述，58安居客房產研究院分院院長張波的分析，提到近年來杭州房價上漲幅度較大與購房需求的大量增加有關，「近幾年杭州的人口流入位居全國前列，大量的人口流入隨之帶來購房需求的同步提升」。

根據第七次人口普查數據顯示，2020年杭州常住人口總數為1193.6萬。相較2019年杭州市國民經濟與社會發展統計公報顯示的全市常住人口1036萬，增長了157萬。根據2010年到2020年長三角主要城市人口增長數量，杭州無懸念的以323.56萬拔得頭籌，居次的蘇州落後將近百萬人。

《第一財經》指出，杭州不僅房價高，近年來該市土地出讓金也一直位居前列。5年來，杭州土地出讓金已經超過了萬億元大關，杭州在今年前五個月的土地出讓金就已經達到了1971億元人民幣。

哈爾濱居末 長沙購房最容易

長沙被認為是居住友善的城市。（資料圖片）

而根據該榜，房價最低的三個特大城市是哈爾濱。其中排名倒數第三的長沙，房價收入比低，購房壓力較小。

此前，易居研究院發佈了《2020年全國50城房價收入比報告》，根據該報告，全國50城房價收入比均值為13.3，相比2018年的13.7下降了3%，是近四年來首次下降。其中，長沙的房價收入為6.2，在50城市中居於最末位。

此外，相較於2019年長沙市6.4的房價收入比，2020年反而降低0.2。該報告指出，長沙房價收入比下降的背後，反映出的是房價調控合理和城鎮居民年度人均可支配收入的增長。

而根據第七次人口普查數據，長沙一樣是人口湧入的城市。近十年，長沙常住人口十年增長42.64%，在湖南十五個城市中增速位居第三，人口總量占湖南全省的比重從10.72%提升到15.12%，提升了4.4個百分點。