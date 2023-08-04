蘇州千年古剎重元寺　擁全國最大大雄寶殿　拆毀重生成｢水天佛國｣

蘇州，素有「江南園林甲天下，蘇州園林甲江南」之稱，除了古典園林數量眾多之外，也不乏寺廟禪院。

在蘇州陽澄湖畔，坐落着一座千年寺廟，名為重元寺，其規模宏大，殿閣崇麗，是許多人心中「不可不去」的蘇州勝地。原來在綺麗風光的背後，重元寺竟曾被拆毀？這座千年水上禪院，究竟有何故事？



1500年重元寺 蘇州最美寺廟 因康熙而改名？

重元寺，始建於南朝梁武帝年間（公元503年），原名稱為重玄寺，與蘇州名寺寒山寺、靈岩寺、保聖寺同一時期建成，距今已有逾1,500年歷史。

重元寺原名為「重玄寺」，清代年間，因避諱康熙帝的原名「玄燁」，而改名「重元」，並一直沿用至今。（視覺中國/當代中國授權）

作為禪宗的主要佛教場所，朝廷對重元寺尤為重視，其後規模日漸擴大，香火長盛不衰。然而，最引人入勝之處，其實是當地的絕美風光，堪稱蘇州最美寺廟。

與大多寺廟建於群山峻嶺之中不同，重元寺臨水而建，佇立在風景秀美的陽澄湖半島之中，一部分建築建於湖中，通過一座橋與寺廟主體相連接，放眼望去，宛如一座巍峨的水天佛國，古樸而莊重，守護着江東地區的安寧。

從上俯瞰重元寺，會看到結構對稱的觀音大士閣，形狀恍如觀音腳下的蓮花座，十分特别。（Getty/當代中國授權）

唐代許多著名詩人都對重元寺的景致讚歎不絕，包括大詩人韋應物，在蘇州擔任刺史時，就曾寫下一首《登重元寺閣》，裏面提到：「時暇陟雲構，晨霽澄景光，山川表明麗，湖海吞大荒」，單看文字已能夠窺探景色有多壯麗。

重元寺香火盛 攬佛教勝景「全國十最」

我們現在所看到的重元寺，其實是在2003年仿舊貌重建的，原建築已在70年代被摧毀。

觀音閣立於蓮花島中央，氣勢恢宏，高46米，為全國最高水上觀音閣，是重元寺的一大地標。（視覺中國/當代中國授權）

新建成的重元寺，位於離原址不遠處的陽澄湖沉雁灣，占地面積達13.3公頃，仍然保留昔日的恢弘氣勢，包括青瓦飛檐的紅木建築、髹漆貼金的巨型佛像等，盡顯皇家氣派，再現重元寺的風采。

水上觀音閣和寺廟主體相互呼應，從上俯瞰，能清晰看到觀音閣底下的巨大蓮花座，盛開於碧水藍天之間，壯麗而神聖，十分特別。

雪後的重元寺，銀裝素裹，浪漫迷人。（視覺中國/當代中國授權）

此外，重建後的重元寺，更坐擁10項全國之最，包括全國最大的大雄寶殿、全國最高的室内觀音聖像、全國最大的銅腔皮革鼓、唐朝第一聲第一律梵音大鐘等，都是值得仔細欣賞的絕美景點。

如今，重元寺已成為蘇州陽澄湖畔的地標性建築物，每年都會吸引大批遊人及香客前往此地，流轉千年，重元寺正以新方式延續宣揚佛教文化的使命。

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