海航開通深圳—米蘭航線　每周3班單程票價3890元起

海南航空日前開通深圳往返意大利米蘭航線，這是深圳機場今年恢復拓展的第9條洲際客運航線。



據「深圳發布」消息，周三（20日），海南航空深圳—米蘭HU7973航班，從深圳寶安國際機場起飛，於當地時間9月20日08:55抵達米蘭馬爾彭薩國際機場。

據了解，上述航線計劃每周一、三、六執行3個往返航班，去程航班擬02:05從深圳起飛，當地時間08:55到達米蘭，飛行時長預計12小時50分鐘；回程擬當地時間10:55從米蘭起飛，隔天05:00到達深圳，飛行時長預計12小時5分鐘。深圳始發經濟艙單程票價3890元人民幣起（不含稅）。

這是海南航空繼重慶—羅馬、深圳—羅馬航線後的第三條直飛意大利的航線，亦是海南航空在深圳出港的第七條國際航線。此外，這還是繼開通直飛倫敦、巴黎、羅馬、奧克蘭、悉尼、布魯塞爾、莫斯科、巴塞隆拿航線後，深圳機場今年恢復拓展的第9條洲際客運航線。

報道指，深圳機場今年已累計恢復、拓展20條國際及地區客運航線，便利對外交往的同時，也進一步提升了深圳城市競爭力和國際影響力，為助力深圳加快打造更俱全球影響力的經濟中心城市和現代化國際大都市，服務擴大對外開放和建構新發展格局提供了強大支撐。