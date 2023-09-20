深圳暴雨東門商家損失慘重　邊清理邊擺攤低價賣衫：心在滴血

9月7日至8日，香港、深圳兩地迎來世紀暴雨，多區出現水浸。在羅湖區，受內澇影響最嚴重的東門老街、檸檬街商城和友誼時尚中心等區域，商家們都損失慘重，不少老闆都在積水退去後在路上擺攤降價促銷。



《南方都市報》報道，在東門步行街緊鄰老街地鐵站的小廣場上，許多經營服飾箱包生意的商家擺地攤，以低價出售存貨。據介紹，老街地鐵站地下商場有超過200戶商家，受水浸影響，很多商家都將受影響的貨品拿到地面「晾曬」，並統計受損狀況。

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有服裝店老闆介紹，他在老街地鐵站地下商場一共有8個檔口，此前購入約兩萬件衣服，每件入貨價約4、50元（人民幣，下同），「（現在）一半都已經報廢了，所以剩下的這些是倉庫裏新的」，清庫存也沒有地方存放，只能以低價處理剩下的衣服，「如果等到地下商場重新裝潢好，這些服裝就過季了」。

在東門町經營男裝生意的吳先生介紹，從8月份開始就陸續入貨儲備冬裝，大概花費逾100萬元，按最便宜每件入貨價40元，「我們都有2萬件給淹了」。他表示，一些棉質外套吸水後要盡快出手，再存放就會發霉起斑點甚至毀壞，只能以15元一件出售，而被水泡過的棉衣已經發臭，無法再賣，部分T恤因發臭還一度定價5元一件，「真的是心在滴血那樣賣」。

吳先生稱，現在很難週轉出足夠資金重新下單購買新一批衣服，此前和東門町簽訂的商業合約，個人並無購買相關的保險，商場管理方也是通知先依據進貨單統計受影響的貨物數量。

在友誼時尚中心從事服裝批發的朱女士介紹，店內至少有兩萬件待出售的衣服受水浸，經過一個多星期的整理，已經從店內清洗出約1萬件，仍有兩個倉庫的貨物未清點。

朱女士稱，本次受損的貨物總價值將近3、400萬，很多衣服泡水後都變色，原本批發價要200多元的衣服，現在只能邊洗邊賣，以每件100元出售，「平均一天也只能賣10多件」。

港商陳女士早在幾年前開始買保險，但她坦言這次水浸損失的理賠，未必能夠完全覆蓋受損的貨物和店面的裝修。她介紹，在申請理賠前，要清點打包所有貨物，每袋都要編號及記錄數量，並向保險公司提供裝修的費用憑證和貨品清單，待清點過後才申請保險理賠。