鎵、鍺8月出口一度歸零　中國商務部：已准符規定若干出口申請

中國8月1日起對鎵、鍺實施出口管制後，這兩種半導體關鍵材料8月出口歸零，引發關注。商務部21日表示，已批准鎵、鍺符合規定的若干出口申請，有關企業已獲得出口許可證。



中國商務部發言人何亞東。（截自中國網直播）

中國商務部9月21日舉行例行記者會，發言人何亞東回答媒體就管制鎵、鍺等材料出口的問題，指管制政策正式實施以來，商務部陸續收到企業關於出口鎵、鍺相關物項的許可申請。目前經依法依規審核，已批准了符合規定的若干出口申請，有關企業已獲得兩用物項出口許可證。商務部將繼續依照法定程序對其他許可申請進行審核，並作出許可決定。

中國8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，彼時強調是為了維護國家安全和利益。外界則多指這是北京為了反制美國聯合盟友限制半導體技術輸出。而在中國實施出口管制後，鎵、鍺的國際市場價格一度大漲超過20%。

但有西媒報道，指稱鎵、鍺禁令上路約一個月後，由於管制無法出貨，輔以需求低迷，進而出現庫存堆積，中國國內市場報價反而下跌。報道引述一位中國鎵、鍺貿易商說法表示，由於處理出口許可證的申請大約需要45個工作天，目前仍在等待許可，因此8月並未對海外發貨。報道補充提及，由於中國在8月都沒有出口鍛造鍺產品，而7月出口量為8.63噸，是由於海外買家在限制措施之前爭先恐後鎖定供應，出口量則比6月增加一倍之多。

根據美國地質調查局（USGS）數據，中國的鎵儲量占全球68%左右，但鎵產量占全球超過90%。全球已探明的鍺儲量8600噸，美國、中國分別擁有45%和41%，但近10年，中國累計供應了全球68.5%的鍺。