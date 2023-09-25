生成式AI熱：內地2030年人才缺口達400萬　華為、百度不坐以待斃

隨著內地企業大力開發可自動編寫文章等的生成式AI，人才供應趕不上需求的問題開始浮現。日媒報道，在中美對立導致人才交流受限的背景下，內地相關人才缺口到2030年料將達到400萬人。有危機感的內地企業已致力於培養人才，如華為、百度、騰訊等皆提前開啟了合作培養與大型的招聘計劃。



日媒引述上海一人才仲介公司的市場觀察，指企業之間的人才爭奪戰也越來越激烈，有不少公司發出錄用通知之後，人才「琵琶別抱」的結果頻傳。觀察指出，有大規模語言模型相關大廠工作經驗，且是碩士或博士學歷的30多歲頂級人才是目前企業的重點爭奪目標。這些頂級人才的年薪行情大約落在100萬元（人民幣，下同）之譜。

報道認為，自今年春季以來，以大型互聯網企業為中心，很多內地企業公佈了生成式AI的開發舉措，為生成式AI掀起熱潮；隨後，政府也按照8月15日施行的生成式AI規定，開始頒發服務運營相關認可證，進一步為此熱潮推波助瀾。

美國研究指出，中國AI論文被引用數量正迅速追趕美國。（示意圖／資料圖片）

報道引述招聘網站獵聘的數據顯示，2023年1至6月「演算法工程師」等AIGC（人工智能生成內容）領域的招聘崗位增至去年同期的2.3倍。這些招聘崗位提供的平均年薪超過40萬元，遠遠高於純電動汽車（EV）等新能源汽車領域的約22萬元。

此外，來自美國諮詢公司麥肯錫在2023年5月公佈的報告也提出預測，指2030年內地的AI人才缺口將達到400萬人。因為人才需求擴大到600萬人，是2022年的6倍，而供給卻只有200萬人。麥肯錫認為，隨著出生率下降，大學生減少，將越來越難以確保AI人才。

《共同社》曾報道指，就AI等尖端技術上，日本企業與領先的美國及中國相比形勢不佳，兩國相關人才的數量亦壓倒他國。（視覺中國）

除了內地人力市場的內部問題外，相關報道也提及中美政治對立為內地人才戰略發展產生不利影響。諸如美國2022年10月宣佈禁止對中國出口AI使用的尖端技術，2023年8月上旬又宣佈，將在AI等尖端領域限制投資。中國政府則強調保護國家安全需求，嚴格限制「ChatGPT」等美國生成式AI的使用。

晚近，美國微軟在六月時表明，稱考慮將中國的部分AI研究人員轉移到加拿大，目的是防止中國國內爭奪人才。清華大學人工智能研究院等2021年公佈的AI相關報告顯示，頂級AI研究人員在美國有1244人，佔到世界整體的6成以上。中國則有196人，排在第二，但與美國依舊存在巨大差距。

尤其，中國的AI研究人員中有很多人是在美國留學和就職學到尖端技術後回國發展，隨著中美研究人員的交流不斷減少，中國利用美國技術今後可能會更加困難。

面對內外結構環境不佳，不乏有危機感的內地企業提前謀劃培養人才計劃。例如百度與內地各大學展開合作，支持AI相關研究。百度首席技術官（CTO）王海峰2023年1月對中國大陸媒體表示，與各方面合作，累計培養了超過300萬名AI人才。

近期風光無限的華為也發起了AI等領域頂尖年輕研究人員的「天才少年」招聘計劃，甚至還提出過約200萬元的年薪，目前已獲得數百名人才。騰訊控股也在社交網站上線面向青少年的AI和編程基礎講座。

有鑑中國一直將AI作為重點領域的培育産業，與領先AI研究的美國不斷縮小差距，在可預見的未來，人才培養對於中美「AI主導權」的攻防走向必將是一大關鍵。