習近平浙江調研：推動｢八八戰略｣走深走實　先行示範推進共同富裕

撰文：朱加樟
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國家主席習近平近日在浙江省多地考察。新華社25日報道，習近平考察時強調，要完整準確全面貫徹新發展理念，圍繞構建新發展格局、推動高質量發展，聚焦建設共同富裕示範區、打造新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性的重要窗口，堅持一張藍圖繪到底，持續推動「八八戰略」走深走實。

習近平指，浙江要在以科技創新塑造發展新優勢上走在前列，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，加快科技成果落地轉化，打造一批具有國際競爭力的戰略性新興產業集群和數字產業集群。

習近平又強調，浙江要在推進共同富裕中先行示範。要把縮小城鄉差距、地區差距、收入差距作為主攻方向，進一步健全城鄉融合發展體制機制，解決好重點群體就業問題。

習近平指，浙江要在深化改革、擴大開放上續寫新篇，主動適應國際經貿規則重構走向，在服務業開放、數字化發展、環境保護等方面先行先試。

習近平又指，要堅持和加強黨的全面領導、加強和改進黨的建設，防止形式主義、官僚主義，構建親清統一的新型政商關係。

浙江省杭州市舉辦「大道之行——『八八戰略』實施20周年大型主題展覽」。（香港01）

所謂「八八戰略」，是由習近平擔任浙江省委書記時提出，概而言之即進一步發揮浙江省八個方面的優勢、推進八個方面的舉措。具體來說，「八八戰略」指的是：

一、進一步發揮浙江的體制機制優勢，大力推進以公有制為主體的多種所有制經濟共同發展，不斷完善社會主義市場經濟體制；

二、進一步發揮浙江的區位優勢，主動接軌上海、積極參與長江三角洲地區合作與交流，不斷提高對內對外開放水平；

三、進一步發揮浙江的塊狀特色產業優勢，加快先進製造業基地建設，走新型工業化道路；

四、進一步發揮浙江的城鄉協調發展優勢，加快推進城鄉一體化；

五、進一步發揮浙江的生態優勢，創建生態省，打造「綠色浙江」；

六、進一步發揮浙江的山海資源優勢，大力發展海洋經濟，推動欠發達地區跨越式發展，努力使海洋經濟和欠發達地區的發展成為浙江經濟新的增長點；

七、進一步發揮浙江的環境優勢，積極推進以「五大百億」工程為主要內容的重點建設，切實加強法治建設、信用建設和機關效能建設；

八、進一步發揮浙江的人文優勢，積極推進科教興省、人才強省，加快建設文化大省。

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