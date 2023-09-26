華為充電器不支持iPhone15　雙方回應：建議使用原廠充電設備

近日，華為和蘋果先後推出最新款手機，引發外界關注。不過，有網民發現，華為充電器無法為蘋果手機充電，但其他國產品牌充電器就無相關問題。



蘋果iPhone15系列手機上周五（22日）正式開賣，全系列改為USB-C充電器。有網民近日測試新機時發現，手中的華為USB-A充電器無法為蘋果手機充電，而小米或OPPO等其他國產品牌就並無相關問題。

有分析認為，這是因為華為部分的充電器和充電線都不支援電源傳輸（PowerDelivery，簡稱PD）快充協議，只有支援PD協議的充電器和CtoC線才能為iPhone15系列充電。

據華為官方網站顯示，華為88W和66W充電器的PD協議僅為兼容設計，PD協議僅USB-C口支持，未作相關認證。

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蘋果和華為的官方客服都對此表示，建議使用原廠充電設備為手機充電，因為不同充電規格的充電器會損害電池壽命、帶來安全隱患。

蘋果方面還表示，目前針對PD協議官方沒有明確表示，充不上電確實是因為不支援PD協議，第三方的數據線無法保證充電，還可能對設備造成問題。