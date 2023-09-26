華為發布會．有片｜全場搖手機燈合唱Beyond光輝歲月　場面震撼

9月25日下午，華為召開秋季全場景新品發布會。在長達2小時的發布會，僅華為公眾號平台觀看人數就超過726萬人。在發布會結尾的時候，華為合唱團演唱Beyond的作品《光輝歲月》國語版，現場觀眾也加入合唱。華為這波操作讓大家驚喜又意外，引發場內外觀眾熱議，被稱為華為史上最燃的發布會。



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在發布會開始時，中國交響樂團與中國音樂學院青年愛樂樂團受邀現場演繹歌曲《我的夢》，用氣勢恢宏的合唱為這場年度發布會拉開序幕。

在發布會尾聲，現場響起Beyond《光輝歲月》的音樂，現場觀眾與台上華為員工齊唱《光輝歲月》國語版，台上華為員工及台下觀眾齊搖手機燈，場面十分震撼。

在演唱《光輝歲月》時，現場大螢幕回顧了華為手機的過往，包括2003年華為第一台手機C300、2013年華為Ascend Mate&Ascend D2全球發表會、2013年全球首家華為授權體驗店開幕、2014年Mate 7的上市、2019年華為手機銷售突破2億台等等。

在發布會結束後，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在微博發文感慨稱：「今天發布會結尾，台上台下大家同唱《光輝歲月》，讓我非常感動。在十年前的年會上，我和我的同事們也曾一起合唱過這首歌。」

余承東又表示：「十多年來，無論是在華為的快速發展期，還是困難時期，大家都一直陪我們堅定前行。感謝每一位喜愛和支持我們的消費者。在前行的路上，我們將不忘初心，持續創新，腳踏實地，把更優質的產品和更好的服務帶給大家！感謝大家」。