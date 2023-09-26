華為用一場發布會擊破了「中國崩潰論」

北京時間2023年9月25日，華為舉行秋季全場景新品發布會，華為MatePad、智慧屏、高端系列ultimate design手錶等一眾新品如約而至。發布會持續兩個小時，在線觀看人數超過726萬人，滿屏皆是「遙遙領先」的彈幕，現場亦不斷響起掌聲和呼喊聲。

9月25日，對華為而言是一個特殊的日子，因為兩年前的同一天，孟晚舟結束了在加拿大長達三年的軟禁返回深圳。華為選擇同一天來舉行秋季新品發布會，背後用意不言自明，所謂「從哪裏跌倒就從哪裏爬起來」、「那些打不死你的終將讓你更強大」。發布會開場的那首專屬於華為的合唱《我的夢》，便很好詮釋了這一點，「一直地，一直地，往前走，瘋狂的世界，迎着痛，把眼中所有的夢，都交給時間。」

華為秋季發布會。（資料圖片）

過去兩年時間裏，華為從未停止「往前走」的步伐，才有了今次發布會上的諸多成果，雖然發布會對早就引發市場震盪的晶片、光刻機和手機隻字不提，但公開的華為平板及配套、手錶、耳機、電視、眼鏡、路由器等系列產品，已經足夠讓圍觀者心潮澎湃。尤其在中國經濟和社會氛圍低迷的當下，華為用一場發布會不僅提振了國人的信心，也有力地擊破了從四面八方而來的「中國崩潰論」。

放開持續了三年的防疫政策後，中國接連出台了不少政策促銷費提振經濟，但實際效果層面卻不盡如人意。再加上青年失業率的高企不下，以及房地產接連暴雷，以及國際社會以「去風險」之名陸續展開的脱鈎斷鏈，中國經濟在防火牆內外儼然「冰火兩重天」。

於防火牆內，官方始終強調中國經濟有着強大韌性，當前所遇到的問題，只是經濟恢復過程中難免會遇到的困難和前進中問題，總體來看中國經濟是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，但社會各個階層都叫苦連天，信心低迷；於防火牆外，「產能過剩論」、「債務危機論」、「經濟失速論」、「中國崩潰論」輪番來襲，美國總統拜登甚至將中國經濟形容為一枚「定時炸彈」，諸如此類的唱衰，與中國社會層面的預期形成某種共振。

華為M-Pencil是全球首款將「星閃」技術運用到終端的產品。（資料圖片）

作為反擊，新華社9月17日開始接連三天發表中國經濟「放眼量」系列評論，分別為《「中國經濟崩潰論」註定再度崩潰》、《他們為中國經濟投下「信任票」》、《為什麼說「下一個中國」奇蹟還在中國》。雖然新華社文章引用了很多數據和一些西方媒體及政要對中國經濟的樂觀預期，但在中國社會整體預期不穩、信心不足的當下，這樣的反擊顯然姿態大於實質，不足以說服大眾，畢竟人們的實際感受才是最直接的。

正是在這樣的背景下，華為的新品發布會才顯得及時且必要。一方面，面對各種封鎖和打壓，華為不僅沒有趴下，反而做到了絕地反擊，推出的產品是實實在在的，市場的反應也是實實在在的，這是新華社發布多少篇反擊文都力所不及的；另一方面，華為在絕地反擊的過程中，也並沒有陷入悲情主義和極端民族主義，任正非反而一再強調「蘋果是老師」、「華為沒有一個人是反美的」、「我們真正碰到的最大敵人不是別人而是我們自己」，這既是華為得以成為行業標杆的原因所在，也理應成為中國整體走向自信的基礎和起點，因為一個善於自我反省和自信開放的國家，沒有落後的理由。