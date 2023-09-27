杭州亞運｜阿里雲技術支持首屆「雲上亞運」　AI助打造智能亞運村

9月23日，杭州亞運會盛大開幕，除了是首屆「雲上亞運」，也會首次實現雲上轉播。作為本屆亞運會官方合作夥伴，阿里雲除了提供基礎架構，支持賽事核心系統，更利用人工智能（AI）助力亞運會，包括以AI修復照片、生成數位藝術，以及推出智能服務機械人。



阿里雲智能集團國際事業部總裁袁千，阿里雲智能集團國際部產品及解決方案副總裁郭東亮，分享阿里雲如何打造更有效率、創新、智慧化的杭州亞運會。（林芷瑩攝）

杭州亞運會是首屆雲上亞運會，首次實現賽事核心系統100%上雲。據介紹，賽事核心系統包括賽事管理系統（GMS）、成績發布系統（RDS）和賽事支持系統（GSS），將支撐56個競賽場館及信息技術指揮中心、主媒體中心及亞運村等重要設施的全天候運營。

同時，杭州亞運會是首届採用雲上轉播的亞運會，阿里雲預計在亞運期間通過多達68個超高清（UHD）和高清（HD）信號，傳輸超過5000小時的賽事直播內容，並提供超高清或高清的賽事內容、賽事花絮等。

阿里雲技術支持首個「雲上亞運」。（Alibaba Cloud）

AI助力亞運會- 照片修復

阿里雲與亞奧理事會合作，利用AI修復歷屆亞運會的舊照片，包括1974年中國首次參加亞運會並獲得首金的珍貴歷史照片。

據介紹，阿里雲技術團隊利用PAI（platform for AI）上的模型修復舊照片，包括增強臉部細節，消除瑕疵，恢復原有顏色等。

修復後的舊照片於9月24日至10月8日，在杭州亞運博物館「1974年德黑蘭亞運會特展」展出。特展由亞奧理事會及亞奧理事會官方資料館主辦、阿里雲提供AIGC加持的修復技術支持，是亞運史上第一個AI修復特展。

AI助力亞運會- 數位藝術

阿里雲與北京冬奧開幕式的視效導演熊超聯手，以中國傳統水墨，依托阿里雲AI繪畫創作大模型「通義萬相」創作出數位化畫卷《雲上會英雄》。「通義萬相」根據杭州市的標誌性景點圖像，生成了展現杭州亞運會亮點的國畫風格圖像，供導演在製作影片時參考。

此外，阿里雲聯合中國郵政推出首套亞運AIGC個性化實體郵票。該郵票由「通義萬相」製作，選取杭州六大城市地標作為主畫面，進行人工智能輔助創作產生的杭州地標的「未來圖景」。

該套郵票一共有6枚，以虛實結合呈現了6個杭州市地標，左側為實景，右側以「通義萬相」基於地標創作而成。

阿里雲聯合中國郵政推出首套亞運AIGC個性化實體郵票。 （林芷瑩攝）

AI助力亞運會- 智能亞運村

杭州亞運會啟用智能操作平台來管理三個亞運村。該平台利用阿里雲的先進可視化工具來分析實時信息，進一步簡化管理系統，例如利用實時信息來分析交通和人員管理，當公共區域過於擁擠時，會場的屏幕上會顯示預警。極端天氣、停電和火災預警等提示將助亞運村運營團隊做出相應決策。

借助阿里雲的自然語言處理（NLP）技術，阿里智能服務機械人將提供全天候中英文諮詢服務；亞運村小蜜聊天機械人將實時回覆有關亞運村服務的查詢，為亞運村內超過2萬名的運動員、記者和官員提供服務。