陝西女要求見官員竟遭3保安踩腳制伏　影片瘋傳惹民憤：踩得多狠

近日，陝西咸陽市一名女子因想見住建局領導反映事情而與三名保安衝突，遭壓制在地時兩名保安分別踩著女子的腳部，影片在網上流傳後引發網友怒火。官方對涉事三名保安處以行政拘留的懲罰。



+ 2

據網傳影片顯示，在一處辦公大樓前，一名女子被三名保安壓制在地，無法動彈，其中兩名保安踩著女子雙腳。有圍觀的路人指責保安的舉動不妥，影片中有人聲稱，「那兩個保安一人踩一個腳，踩得多狠，最後在我們的強烈要求下他才鬆開。」

內媒《極目新聞》報道指，此事發生在9月25日，事發地點為咸陽市住建局大樓（咸陽市房產大廈）。

咸陽市住建局工作人員稱，今年以來該女子多次到大廈反映其房產訴求，據有關部門調查了解，女子在咸陽城區有一處房產，早年規劃的是「非住宅」，後來因嫌「非住宅」出售時稅費過高，到大廈找有關部門想把房產變更成「住宅」。

據該工作人員透露，該女子曾因進大廈導致保安受傷，還到不動產登記中心「鬧」過幾次，派出所曾處理過。後來派出所向大廈方反饋稱，經了解該女子曾有精神類疾病，未拘留，提醒保安做好自我防護。

咸陽市警方通報稱，涉事三名保安在處置該事件時方法簡單粗暴，故意傷害他人身體。當局對其中兩人處以行政拘留10日，對另外一人處以行政拘留5日，同時責令相關保安公司加強保安員業務能力培訓和管理，依法依規履行保安員職責。