賴清德第2次邀習近平吃飯　國台辦：奉勸別講賴皮話自討沒趣

撰文：朱加樟
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民進黨總統參選人賴清德近日表示，如果請大陸國家主席習近平來台，要請他吃台南蝦仁飯，加一杯全糖的珍珠奶茶。大陸國台辦今日（27日）回應稱，奉勸賴清德不要講賴皮話，自討沒趣。

蝦仁飯是台南知名的地方美食。（ETtoday）

賴清德在8月底接受台媒節目《年代向錢看》專訪，在節目中稱，若真的有那一天，有機會跟習近平吃飯，而且又有機會來到台灣，他希望就像他歡迎好朋友來到台灣，他會提供待客套餐，就是台南知名的蝦仁飯再加一杯全糖珍珠奶茶；他想對習近平說，最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家、和平無價。賴清德又指出，很希望跟習近平說，大家可以共同維護和平、創造幸福，這個是最重要的。

對於賴清德的飯局邀約，國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上用「賴先生」稱呼賴清德，回應稱「作為一個『務實』台獨工作者，我們還是務實一點好，『奉勸』賴先生不要講賴皮話，自討沒趣。」

民進黨總統參選人賴清德（右）5月出席「2024校園總統馬拉松」座談，與台大政治系學生進行「快問快答」挑戰。當被問及「最想和哪一位國際領導人共進晚餐？」賴清德秒回：「習近平」。（Twitter@mimimigeneral影片截圖）

其實賴清德早於今年5月已提及請習近平共餐，當時賴清德接受台大政治系學生「快問快答」挑戰，被問到最想和哪一位國家元首共進晚餐？賴清德秒答「習近平」。

當時，大陸外交部發言人毛寧回應稱，「台灣是中國的一部分，沒有什麼『副總統』。這也不是外交問題，我不作評論。」她接著又說，民進黨當局如果真的關心台海和平穩定，關鍵在於堅持「一個中國」原則。

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