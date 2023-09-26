備戰達到避戰　賴清德：不靠一紙和平協議或放棄主權接受九二共識

民進黨總統參選人賴清德25日晚間到台中東海大學，以「青年發展與台灣的未來」為題演講，說明自己制定的青年政策，並接受現場兩百名學生提問。有學生問即，台海是否會發生戰爭，賴清德答稱，會以備戰來達到避戰，不靠一紙和平協議或放棄主權接受九二共識。



兩岸關係不睦與台海軍情緊張日久，兩岸開戰與否成為當晚現場聚焦話題。有學生認為台海暫時不會開戰，但仍焦慮其可能性，並指目前台美外交互動，「被認為挑釁中國」。賴清德現場進行調查，逾五成現場學生認同「兩岸不會開戰」。賴清德表示，「台灣已放棄反攻，若有戰爭，必然是對岸開始」。

賴清德表示，他在蔡英文主張的「四大堅持」上提出「和平四大支柱行動方案」，有強化國防力量、提升經濟安全實力、和民主陣營並肩站在一起，以及在對等尊嚴下，願意和中國進行交流合作，增進兩岸人民福祉。「確保和平的發展，要靠實力取得和平，不靠一紙和平協議或放棄主權接受九二共識。」

賴清德指出，國際民主陣營也和中國進行談判，促進福祉並不想怯戰，以備戰來達到避戰，台灣和國際社會站在一起，並引述孫子兵法，期望「不戰而屈人之兵」，靠實力達到目的。

對於「戰來達到避戰」說法，賴清德強調，增強武力是在保護自己，因台灣不願意放棄主權，不願犧牲幾十年爭取而來的民主自由、人權體制，所以要強化自己保護的力量，也跟國際社會民主陣營結合。