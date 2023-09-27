馬斯克稱台灣是中國一部分、美國阻統一　國台辦稱讚：有識之士

Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）近日表示，台灣力圖推動其經濟和政治獨立，但它仍是「中國的一部分」，更稱是美國阻止了「任何形式的統一」，馬斯克的發言引發輿論關注。



國台辦今日（27日）回應相關言論時稱，民進黨當局甘當美西方反華勢力棋子、美國「以台制華」干涉中國內政的真實面目，越來越被更多有識之士所看清。



據早前報道，馬斯克9月13日在播客節目「All-In Podcast」上聲稱：「我認為我很了解中國」，他表示，自己曾到訪中國多次，還與高級官員會面。隨後又將兩岸關係與夏威夷及美國的關係進行比較，堅稱台灣是「中國不可分割的一部分」。馬斯克又稱，是美國「阻止了任何形式的統一努力」。

27日，國台辦舉行例行新聞發布會。有記者提問：近期新加坡前外交部長楊榮文表示，一旦台海發生戰爭，台灣是美國用來對付中國大陸的可犧牲的棋子。美國企業家馬斯克表示，台灣是中國一部分，是美國「阻止統一」。這些國際名人對台灣問題的看法引發輿論關注。對此有何評論？

國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，一個中國原則是國際社會普遍共識。中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業，日益得到國際社會廣泛理解和支持。民進黨當局甘當美西方反華勢力棋子、美國「以台制華」干涉中國內政的真實面目，越來越被更多有識之士所看清。