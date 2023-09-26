阿里雲推出生成式AI開發新服務　加快全球客戶數碼轉型

9月26日，阿里巴巴集團的數字技術與智能骨幹業務阿里雲，於2023阿里雲國際峰會上宣布將推出一系列創新的人工智能（AI）產品及服務，涵蓋AI計算平台、AI加速服務及以AI為核心的應用程序等。



據介紹，為降低AI流程的複雜性，阿里雲推出PAI - 靈駿智算服務。此服務可用於基礎模型訓練及推理等高性能計算任務的綜合性AI計算平台，可於阿里雲上提供大規模深度學習和智能計算能力，還可提供AI工程化全流程能力，包括AI開發、培訓、角色管理及計算資源管理。

該平台已於內地市場投入使用，將於2024年初在新加坡推出，並計畫明年稍後於多個亞洲市場推出。

為加速AI模型訓練及推理，阿里雲推出AI加速解決方案，採用領先的數據集及硬件加速器管理數據密集型應用，優化計算案例的實用率，以加速完成AI模型的訓練和推理任務。

阿里雲智能集團首席技術官周靖人。（Alibaba Cloud）

另外，阿里雲發布的 OpenSearch LLM問答版搜索，是其自有的大規模分布式搜索引擎，可為企業提供於電商、多媒體、社交媒體和協助企業進行大數據查詢等方面的智能搜索服務，並可助企業快速搭建專用的對話式搜索系統。

阿里雲智能集團國際事業部總裁袁千表示，生成式AI已成科技發展的必然趨勢，阿里雲一直致力推動開發更加普惠、創新的生成式AI應用，並持續與行業領導者加強合作，進一步擴展適用於不同應用場景的技術能力。阿里雲將為客戶提供全面的AI服務，助他們把握生成式AI帶來的空前的機遇。

阿里雲智能集團國際事業部總裁袁千表示，生成式AI已成科技發展的必然趨勢，阿里雲將為客戶提供全面的AI服務，助他們把握生成式AI帶來的空前的機遇。 （Alibaba Cloud）

在峰會上，阿里雲宣布與全球領先科技企業建立一系列合作夥伴關係，包括攜手紅帽公司（Red Hat），將其用於大規模搭建、部署及管理應用程序的平台「Red Hat OpenShift」 部署於阿里雲上。

阿里雲還宣布與馬來西亞、韓國、英國及阿聯酋等市場的企業客戶建立合作，持續加大投入，支持全球超過400萬的客戶探索數碼轉型及AI新趨勢帶來的嶄新機遇。