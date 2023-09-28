美經濟學家薩克斯：美國遏制中國的政策很可能嚴重失敗

第九屆尼山世界文明論壇9月26日至28日在山東曲阜舉辦。美國知名經濟學家、哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey D. Sachs）在現場接受《北京日報》專訪時表示，他對中國經濟充滿信心，美國遏制中國的政策很可能嚴重失敗。



薩克斯指出，美國正在使用與20世紀80年代針對蘇聯甚至日本相同的「劇本」。當時，日本制造業的成功正在威脅美國工業。美國企圖將中國排除在美國技術、金融和市場之外。美國不應該試圖阻礙中國的發展。美國的政策很可能會嚴重失敗，並且會自食其果，在此過程中使美國經濟被削弱。華為最近成功推出了先進的Mate 60 Pro手機，這表明中國正在前沿領域快速創新，盡管美國試圖阻止這種進步。

哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey D. Sachs）將獲頒香港城市大學榮譽社會科學博士學位。城大形容他以大膽有效策略應對複雜的挑戰，包括擺脫赤貧、應對人為氣候變化的全球抗爭、國際債務及金融危機、國家經濟改革、疫情及流行病控制等。（資料圖片）

薩克斯表示，他對中國經濟充滿信心的原因是中國經濟的根本優勢：國民儲蓄率高；對基礎設施、教育、研發和業務發展的高投資；卓越的教育和世界一流的大學；科學研究取得強勁進展；新興技術產業的領先發展，如5G、電動汽車、合成燃料等。即使中國經濟在今年出現短期放緩，也只是對中國經濟持續增長的暫時性沖擊。

薩克斯強調，美國政府應該停止不斷試圖維持全球霸主地位的努力，這對美國來說既不可行，也不可取。美國應該成為中國、俄羅斯、非洲和世界其他地區的合作夥伴，實現可持續發展。