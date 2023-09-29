粵港澳首條磁浮旅遊專線試運行　料年底開通　旅遊界料可吸引港人

位於廣東清遠的粵港澳地區首條磁浮旅遊專線列車，周四（28日）上午8時，從銀盞站出發緩駛向蓮湖站，正式啟動上線試運行，料年底開通運營。



據《南方日報》報道，列車試運行期間，以每小時5公里的速度緩緩駛出，車廂內部結構與普通地鐵相似，但在裝飾上融入了許多動物元素。車廂內座位安排類似巴士車雙排座椅，但預留的空間較巴士大很多。

試運行又被稱為「無載測試」，這是在軌道運輸項目正式投入使用之前的關鍵步驟。主要目標是在正式運作前驗證設備系統的功能，以提高其穩定性、安全性和可靠性。同時，透過試運行，營運人員可以熟悉並掌握故障處理流程和方式，並透過實際操作來驗證規章制度的適用性。只有當無載測試的所有指標都達到預期標準後，才能進行載客測試。

2023年3月，廣東清遠磁浮旅遊專線首車上線進入聯調聯試階段。廣東清遠磁浮旅遊專線路線全長38公里，分兩階段建設，首期全長8公里，設磁浮銀盞站、蓮湖站、長隆站3個站，預留長崗站，設銀盞停車場1處。工程完成將串聯廣清城際、107國道、廣州白雲機場，以實現「地空鐵」三維立體交通的連結。

2022年11月8日，清遠磁浮旅遊專線長隆特大橋跨京廣鐵路連續樑轉體成功。（新華社）

磁浮旅遊專線初期計劃配置車輛5列，最高運轉速度120km/h。截至2023年7月底，磁浮旅遊專線計畫土建主體工程累計完成98%，機電工程累計完成89%，車輛工程累計完成92%，計劃於2023年底建成初期營運。2023年8月10日，中鐵十一局建設者將最後一榀10米磁浮軌排穩鋪設在長隆特大橋上，標誌著廣東首條中低速磁浮線-清遠磁浮旅遊專線實現軌道貫通。

此前，有本港旅遊業界人士表示，若清遠磁浮旅遊專線開通，相信對港人更有吸引力，有助帶動清遠成為旅遊熱點。他亦稱，未來考慮定制由香港出發到長隆主題公園，再乘搭磁浮旅遊專線到清遠的旅遊路線。

公開資料顯示，清遠市是廣東省的地級市，位於廣東省中北部、北江中下游，南連廣州市和佛山市，北接湖南省和廣西壯族自治區，東及東北部和韶關市交界，西及西南部與肇慶市為鄰。清遠市是廣州都市圈城市，2022年，清遠市實現地區生產總值2032.02億元人民幣，按年增長1%。