世界首條稀土永磁磁浮軌道江西竣工　最高設計運行時速80公里

周二（9日），世界首條永磁磁浮軌道交通工程試驗線「紅軌」在江西興國縣竣工。據了解，中國是繼德國、日本之後第三個掌握全套空軌技術的國家。



《新華社》報道，「紅軌」試驗線由江西理工大學牽頭，與江西興國縣人民政府聯合中鐵六院、中鐵工業、國家稀土功能材料創新中心等單位共同完成。正線全長約800米，均為鋼構高架線，磁浮列車採用2車編組，載客能力為座席32個、定員88人，最高設計運行速度為80公里每小時，可實現無人自動駕駛。

據介紹，與現有地面磁懸浮列車依靠電實現列車「懸浮」和傳統空軌靠輪胎行走不同，磁浮空軌列車車體不與軌道直接接觸，利用磁鐵同性相斥原理，通過車頂永磁體和永磁軌道的排斥力實現空中懸浮，可保持零摩擦運行和長時間穩定的磁性，大幅增加列車和軌道使用壽命。此外，列車還成功攻克了懸浮架結構、導向結構、直線電機牽引驅動、基礎制動等技術難題。該空軌所利用的永磁磁浮技術水平已達到了世界領先，中國具有完全自主知識產權。

中鐵六院集團總經理陳國棟指，「紅軌」擁有獨立的路權，單趟運量不到地鐵運量的一半，但造價僅為地鐵的五分之一，不僅適用於城市、景區、機場接駁、商務中心、特色小鎮等常規環境，在沿江、環湖、海邊、高寒、荒漠等特殊條件下也能大展身手，試驗線的竣工將助力綠色交通與低碳出行。