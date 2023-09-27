許家印被監視居住、夏海鈞被控制　內媒：恒大已有五個高管出事

今日（27日）內媒《觀察者網》引述知情人士消息稱，幾日前許家印已被監視居住在北京。《深藍財經》梳理發現，截至今日，已有5名與恒大系有關聯的高管接連「出事」，其中就包括原恒大二把手夏海鈞，外界由此浮想聯翩。



《深藍財經》整理恒大高管被抓一覽：

《財新》9月23日報道稱，夏海鈞已於去年（2022）年中回到中國境內並被相關部門控制，原執行董事、首席執行官潘大榮亦被帶走。《風財訊》則稱，今年1月，與夏海鈞、潘大榮一起被要求辭職的恒大集團原執行總裁柯鵬，也被帶走調查。

9月16日，深圳市公安局南山分局發佈案情通報，表示依法對恒大財富杜某（指杜亮）等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。9月21日，多家內媒則報道稱，恒大人壽原董事長朱加麟已經於近日被帶走調查，目前處於失聯狀態。

2022年恒大高管薪金曝光 一度引發熱議

2022年8月16日，中國恒大在港交所發布2021年、2022年ESG（環境、社會及管治）等報告。報告披露恒大高管薪酬，截至2022年12月31日，恒大集團董事及最高行政人員酬金總計為7995.2萬元（人民幣，下同）。其中，恒大董事會主席許家印薪酬為12.6萬元，在2021年是25.2萬元。

許家印的「大將」夏海鈞2021年、2020年在恒大集團薪酬則高達2.02億元和2.04億元。因年薪超高，夏海鈞也被業內稱為地產「打工皇帝」，2017年夏海鈞就曾以2.7億元薪酬名列福布斯《香港上市中資股CEO薪酬榜》榜首；不過夏海鈞在恒大爆雷後，仍領取超過千萬年薪一度引發外界爭議。

恒大副主席兼總裁夏海鈞表示。﹙陳嘉碧攝﹚

2022年8月17日，恒大對此回應稱，相關報道存在誤讀。按照香港財務會計規則，即便期權無法兌現，也需要按照期權發放時的評估價值分攤計入薪金，因此顯得年薪很高，實際上這並非高管的真實收入。

恒大指出，以恒大集團前總裁夏海鈞的薪資為例，年報顯示其2022年薪資為2,123萬元，包括薪資0.7萬元、董事袍金（director's emoluments即董事為公司工作的報酬）13.4萬元和期權收入2,108萬元，2,108萬元期權收入是無法兌現的。

此前，2022年7月22日晚，中國恒大公告稱，因涉及恒大物業134億元存款質押被相關銀行強制執行事項，公司執行董事兼行政總裁夏海鈞、執行董事兼財務長潘大榮，子公司恒大集團有限公司執行總裁柯鵬，已被要求辭任相關職務。據此前報道，夏海鈞雖僅工作半年，2022年仍有2123.1萬元的薪酬。

值得關注的是，關於「許家印已被監視居住在北京」消息一出，9月27日午後，恒大系股票突然集體跳水。據《每日經濟新聞》報道，截至下午3時30分左右，港股「恒大系」持續走低，中國恒大跌超13.92%，此前一度漲近14%。恒大汽車跌21.43%，恒大物業跌超11%。

內媒：恒大許家印已被監視居住於北京 事情發生在幾天前

許家印已兩個多月沒有公開露面 身家縮水90%

自恒大股票停牌以來的18個月內，許家印公開現身大多在恒大集團內部的保交樓專題會、月度工作會議上。停牌一個月後，許家印曾攜管理團隊出現在廣州恒大中心，為第一批恒馳5汽車造勢。

停牌一個月後，許家印曾攜管理團隊出現在廣州恒大中心，為第一批恆馳5汽車造勢。（每經房產）

據財聯社7月報道，許家印組織召開了恒大保交樓會議，會議持續了半個多小時。會上，許家印詢問了幾個地區公司的保交樓情況。並引述消息人士稱，恒大目前住宅項目爛尾情況並不多，部分爛尾樓盤主要是位於昆明、貴陽等地的文旅項目。

2023年以來，許家印公開露面與發言亦均通過恒大足球方面。今年7月4日，許家印主持召開恒大足球俱樂部管理會議，表示俱樂部全體人員要弘揚新廣州隊精神，選拔任用恒大足校優秀年輕人才，走好從學校到球隊的「一條龍」人才培育之路，為中國足球發展和振興做出貢獻。當時，許家印已被列為執行人。

許家印7月最後露面談「振興中國足球」。（資料圖片）

《每日經濟新聞》報道，5年前，2018年8月，隨著當時恒大健康（現為「恒大汽車」）股價強勁表現，福布斯當時實時富豪榜排行榜顯示，許家印以身家414億美元成為中國首富。

而據《2023胡潤全球富豪榜》顯示，許家印如今身家僅剩200億，全球排行1100名，比巔峰時縮水超過90%。