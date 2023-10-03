颱風小犬｜內地：未來三天確定靠近粵東　是否登陸台灣影響強度

據內地中央氣象台，颱風「小犬」加強至超強颱風級，中央氣象台今日（3日）早上發布颱風黃色預警，廣東省也啟動防風Ⅳ級應急響應，並宣布明天（4日）傍晚6時前深圳（含）以東濱海旅遊景區全部關閉。



據中央氣象台3日傍晚6時最新公報，「小犬」（超強颱風級）的中心3日下午5點鐘位於台灣鵝鑾鼻偏東方向大約420公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有16級（52米/秒），中心最低氣壓為935百帕，七級風圈半徑350-500公里，十級風圈半徑180-200公里，十二級風圈半徑100公里。

中央氣象台預計，「小犬」將以每小時10公里左右的速度向西北轉西偏北方向移動，逐漸向台灣南部沿海靠近，強度變化不大，將於4日夜間至5日早晨登陸或擦過台灣南部沿海（強颱風級，45-50米/秒，14-15級），之後向偏西方向移動，趨向廣東東部近海，強度逐漸減弱。

中央氣象台預計，「小犬」將於4日夜間至5日早晨登陸或擦過台灣南部沿海。（中央氣象台）

據中央氣象台稍早前指，目前預報仍存在較大不確定性，「小犬」是否登陸台灣將直接影響其後期強度變化。

廣州官方旗下的「廣州天氣」微博則在3日表示，6-7日（周五至周六）後，「小犬」最終是否登陸廣東，還是在海上消散？這的確還存在較大的不確定性。不過在未來三天，它往西走靠近粵東是基本確定的了，粵東沿海的風力會逐漸加大至7-9級，陣風10級。 建議5日之後在粵東的公眾不要前往海邊遊玩。

廣東省氣象部門也指，按現有氣象資料預計，「小犬」將對廣東東部海面和沿海市縣有明顯風雨影響，並預計5日粵東沿海市縣會有局部大雨或暴雨，6日粵東市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，珠江三角洲南部市縣和梅州轉中雷雨局部（大）暴雨。

廣東省防總要求，4日傍晚6時前，深圳（含）以東海域航行作業漁船全部回港避風，漁排養殖、海上風電施工平台、海洋牧場人員全部上岸避險，深圳（含）以東濱海旅遊景區全部關閉 ，確保遊客安全。