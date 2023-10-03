Siam Paragon槍擊案｜中國遊客：現場混亂　逃命間聽到多下槍聲

泰國曼谷市中心Siam Paragon（暹羅百麗宮）商場周二（3日）下午4時40分左右驚傳槍擊案，造成至少1人死亡、6人受傷，其中1名傷者為外國人，一名14歲疑犯遭逮捕。事後，有親歷事件的中國遊客向內媒透露，現場一度非常混亂。



據《南方都市報》報道，事發地點位於M層一家名牌包包店附近，有事發時正在百麗宮內逛街中國遊客表示，當時看見許多遊客在逃跑，隨後在逃跑期間就聽到了槍響，「如果沒記錯的話，我跑的時候聽到了3聲槍響，現在已經出來了，不太清楚裏面情況如何」。

另一名事發時正在附近的中國遊客透露，事發後百麗宮和暹羅中心（Siam Center）兩個商場都被關閉，其曾被困在暹羅中心內，目前商場內遊客已經可以撤離。

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事發商場為Siam Paragon，位於曼谷繁華的暹羅（Siam）地區，為港人遊覽曼谷的其中一個熱門商場。據《泰國日報》指，事發於下午4時40分左右，警方接獲舉報稱，一名歹徒向民眾開槍，初步報告指，有人聽到大約4至5聲槍響。警方趕到後包圍附近區域，並把疑犯困在商場二樓，疑犯之後自行放下武器投降。

報道指，疑兇使用的槍支為9毫米口徑，品牌為Glock 19。而社交網站流傳的影片顯示，有大批民眾逃出商場。

對此，泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）在社交網站表示，已下令警方徹查事件，又對死者表示深切哀悼。