颱風小犬｜早上已登陸台灣鵝鑾鼻　蘭嶼破紀錄吹17級以上強陣風

據台灣氣象署，颱風「小犬」中心今天（5日）上午約8時20分擦邊登陸台灣最南端的岬角鵝鑾鼻，繼續向西轉西北西移動，風雨持續對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅。



台灣氣象署稍前指，颱風近中心強風通過的區域易有14級以上強陣風及豪雨。

台灣氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，陸上有14縣市在警戒區域，包括宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖。

台灣氣象署也持續發布豪雨特報，表示受颱風及其外圍環流影響，花蓮縣、台東縣、恆春半島及台北市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、屏東縣地區及宜蘭縣、新北市、桃園市、台中市（雪山山區）、高雄市山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、基隆至桃園、高雄地區及新竹至台中山區有局部大雨，山區應防坍方、落石。

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颱風「小犬」在4日晚間通過台灣蘭嶼綠島，因颱風「厚實」眼牆直搗，蘭嶼吹出17級以上強陣風，測得95.2米／秒強陣風，不僅打破蘭嶼氣象站紀錄，還吹壞氣象站風速計，台氣象署更指可能創下台灣氣象史上最強強陣風。

颱風「小犬」造成台灣多地有路樹倒塌、建築物毀損等災情，截至4日晚間9時，颱風「小犬」造成全台75人受傷，全台累計停電2.6萬戶，待修復1萬戶。高雄市、屏東縣、台東縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、雲林縣、台南市等8縣市進行預防性疏散撤離，累積撤離人數逾2千人。

台灣海陸空交通大受影響，大部分飛機航班取消，15條海運航線停航；台鐵東部幹線和南迴線列車停駛。