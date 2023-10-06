李顯龍：「一個中國」不是善與惡問題，不要看成民主與專制的對壘

在2023年亞洲前瞻峰會上，新加坡總理李顯龍呼籲各國不要把「一個中國」的問題看成民主與專制的對壘，同時認為中美之外的第三國不應讓北京覺得正在形成反華聯盟，以此能為中美關係降溫。



在新加坡舉辦的2023亞洲前瞻峰會5日迎來閉幕，李顯龍表示，「一個中國」問題有時被看成了善與惡的問題，特別是在新一代和媒體的認知中，「一個中國」的問題變成了民主與專制的對立，「這個趨勢是危險的」。

李顯龍指出，中美關係走向取決於世界各國對台灣的態度，「一個中國」是全球幾乎每個國家承認中華人民共和國，同時與台灣建立非正式、非官方關係的基礎，「這仍然是維持關係和維持現狀的基本基礎」。美國、中國和台灣各採取的每一步都會引發另一方回應，而沒有一方能完全控制局面。「走錯半步，你可能就在懸崖邊上。」

李顯龍多次指出，中美糾紛讓各國處於矛盾之中，但他認為包括新加坡在內，任何國家都不應選邊站。（VCG）

李顯龍現場舉2001年中美撞機事件為例，問及如果類似事件再次發生，能輕易解決嗎？「完全不清楚。」以此提醒涉兩岸問題的各方，別一步步接近危險，這可能會導致誤解或意外發生。

同時，李顯龍並不認同以俄烏戰爭聯想台海爆發戰爭的可能情況。李險龍指出，烏克蘭是聯合國會員國，如果將台灣類比烏克蘭，認為是值得捍衛的正確一方，而中國大陸是錯誤的那一方，「那是在改變一個國際認知的根本基礎，後果十分危險」。

有現場聽眾提問，第三國的各國能做什麼來讓中美關係降溫？李總理答稱，中美以外的第三國不應讓中國覺得，全球在中美雙邊問題上正形成反華聯盟，這會有助於緩解中美緊張關係，「不要讓中國感覺到全世界正聯合起來對付中國。我不認為是那樣，但我想在中國內部有那樣的想法」。