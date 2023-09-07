東盟峰會｜李顯龍：中美須展現領導力　處理影響全球的議題

中美之間若出現誤判，可能把本區域推向嚴重衝突。李顯龍總理說，中美兩國必須展現領導力，來處理一系列正影響所有人的全球課題。



出訪印尼雅加達的李顯龍星期三（9月6日）在出席東盟領導人分別與中國國務院總理李強和美國副總統賀錦德舉行的東盟-中國峰會和東盟-美國峰會時，反映了東南亞國家對中美關係走向的擔憂。

李顯龍在下午的東盟—美國峰會上發言時說，在地緣政治處於紛亂階段的當前，美國扮演的角色更是至關重要。

他指出，東南亞國家關注的是，中美一旦發生誤判，可能把本區域推向嚴重衝突。

南中國海是本區域潛在的閃燃點之一。李顯龍說，南中國海是各方共享的資源，各方應繼續維護所有國家航行和飛行自由的權利。

面對眼前的地緣戰略局面，東盟的應對方案是加強與所有大國的關係。李顯龍說，東盟和美國能通過「東盟印太展望」這個重要框架擴展和深化合作。

在上午的東盟-中國峰會上，李顯龍指出，本區域高度關注中美關係走向。

「東盟（在這個問題上）有直接利益，因為緊張關係很容易激起本區域既有的閃燃點，損害我們所有人幾十年來享有的和平、繁榮和穩定。」

圖為2023年9月6日，第26屆東盟-日本峰會在印尼雅加達舉行期間，新加坡總理李顯龍（中）聆聽日本首相岸田文雄（前方）發表講話。（Pool via Reuters）

李顯龍說，中美兩國繼續對話、在所有層級建立戰略互信，爭取加大合作，至關重要。中美兩國必須展現領導力，處理一系列影響所有人的全球課題。

在東盟與中國的關係上，李顯龍指出，雙方應繼續根據「東盟印太展望」的四個重點領域，展開實質合作，以建立互信和應對具挑戰性的課題。

李顯龍進一步指出，東盟和中國持續在南中國海課題上接觸，維持區域的和平與穩定。

他說，雙方應該致力談成符合1982年《聯合國海洋法公約》等國際法公認原則，及保障各方權益的《南中國海行為準則》。