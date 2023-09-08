李顯龍：短期難以就《南海行為準則》達成共識

就《南海行為準則》磋商，新加坡總理李顯龍不認為各方會在短時間內達成一致。不過，各方在這項「積極議程」上進行商討，仍比沒有應對方案更具積極意義。



在印尼出席第43屆東盟峰會的李顯龍星期四（9月7日）向新加坡媒體總結行程時，談到對《南海行為準則》磋商進度的看法。他說，磋商工作涉及課題廣泛，如行為準則應涵蓋的內容、如何執行、是否有糾紛調解機制。

「這些是實質課題。我不認為我們會在很短的時間內達成一致……我們取得了一些進展，但磋商會需要一些時間。」

李顯龍說，各方仍應努力推動磋商進程，討論這項積極議程也是好的現象。

「這麼一來，就算發生事故或意外，還有個大家正努力完成的積極事項，能為各方提供基礎……彼此溝通，處理問題，好過說『我們沒有方案，就由它去』。一旦出問題也沒有溝通渠道，事情只會惡化。在這基礎上，我們應該盡最大的努力。」

李顯龍星期四在東亞峰會上，指南海課題是本區域的閃燃點之一，一旦出現誤判可能對區域和全球造成嚴重影響。

東盟成員國和中國於2018年3月展開《南海行為準則》正式磋商，同年8月達成單一磋商文本草案，並在2019年7月底完成草案一讀。

今年7月的東盟—中國擴大外長會議上，雙方透露單一磋商文本已完成二讀。雙方也為加快《南海行為準則》磋商，採納了一套指導原則。

本屆東盟峰會的主席聲明中，東盟國家對磋商工作目前取得的進度表示歡迎，也同時期待及早談成有效、實質的行為準則。

本文獲《聯合早報》授權轉載

