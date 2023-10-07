十一檔電影放映場次破紀錄　總票房逾27億人民幣不如預期

據燈塔專業版實時數據，截至10月6日21時，2023年內地十一國慶檔總票房達27.23億（人民幣，下同），影片《堅如磐石》成今年國慶檔票房冠軍，《前任4：英年早婚》《誌願軍：雄兵出擊》分列二三位。此外，截至10月6日21時的一週時間，今年國慶檔放映場次超353.2萬，也刷新中國影史國慶檔場次數紀錄，惟期間電影總票房27.23億的收入不如預期。



若將今年的十一檔票房表現與前兩年相比，則是優於2022年的14.96億元，但距2021年的43.7億元票房成績仍有差距。

據查今年十一檔共有12部新片（包括9月28日上映的電影），6部真人影片以及6部動畫片，相比於去年十一檔的7部，新片數量明顯增加，題材豐富類型多樣，涵蓋了愛情、喜劇、劇情、犯罪、動作、動畫等。這些影片具體包括：《堅如磐石》、《志願軍：雄兵出擊》、《前任4：英年早婚》、《莫斯科行動》、《好像也沒那麼熱血沸騰》、《貝肯熊：火星任務》、《幸福小馬燈》、《瘋狂大營救》、《汪汪隊立大功2》、《小美人魚之大海怪傳說》、《功夫王之萌虎上山》以及《我是哪吒2》。

2023年內地國慶檔電影票房數據統計。（燈塔專業版）

相較於去年十一檔，今年影片沒有重現《萬里歸途》票房的「一騎絕塵」，排名前四的影片《堅如磐石》、《前任4：英年早婚》、《志願軍：雄兵出擊》以及《莫斯科行動》票房並未拉開明顯差距。上述四部影片票房最低都已超4億元，合計票房佔十一檔總票房的近九成。

具體來看，十一檔的票房冠軍《堅如磐石》的主控和發行是北京光線傳媒股份有限公司，出品方包括光影（長興）影業有限公司、北京翰麗影業有限公司、上海電影（集團）有限公司。光線傳媒（300251）曾在2018年年報中披露《堅如磐石》在製作中，但該片最終推遲至今年十一檔才上映。

影片《堅如磐石》成今年國慶檔票房冠軍。（微博）

《前任4：英年早婚》出品發行方包括華誼兄弟電影有限公司、上海淘票票影視文化有限公司、中國電影股份有限公司、北京阿里巴巴影業文化有限公司等。在投資者平台，華誼兄弟（300027）表示，《前任4：英年早婚》是該公司主投主控的影視項目，但未直接回復投資者關於製作成本以及公司在電影中的投入占比問題。

主旋律電影《志願軍：雄兵出擊》是《志願軍》三部曲中的第一部，由中國電影領銜出品，出品發行還包括八一電影製片廠、北京博納影業集團有限公司、中影創意（北京）電影有限公司等公司。

燈塔專業版數據分析師陳晉在談及十一檔電影特點時表示，今年的十一檔，頭部IP的系列影片多，《前任4》已經是第4部了，上一部《前任3》在跨年檔上映取得了近20億票房；《莫斯科行動》與《紅海行動》、《湄公河行動》並稱「國家行動三部曲」，其中《湄公河行動》也是十一檔上映，並取得了11.88億的票房，另外《貝肯熊：火星任務》也是系列第三部，前兩部票房表現穩定。

「大導演紛紛『出馬』也是今年十一檔的特點之一。」陳晉說，《堅如磐石》由張藝謀執導，今年春節檔他導演的《滿江紅》票房超過45億，《志願軍：雄兵出擊》的導演陳凱歌也是中國影史票房冠軍《長津湖》的導演之一，《莫斯科行動》由邱禮濤執導，此前邱禮濤導演與劉德華合作的兩部影片《掃毒2》和《拆彈專家2》也都分別獲得了13.12億和13.14的高票房。

作為「主旋律」電影，長津湖之水門橋大收40億成年度票房冠軍當然合理。（劇照）

在十一前，多家證券公司在發布的研究報告中看好十一檔票房，認為該檔期有望延續暑期強勁需求，但從實際情況來看，似乎不及預期。

中金公司研報給出對十一檔的預測稱，頭部影片均具備衝擊高票房的潛力，參考2023年重點檔期平均票價情況，十一檔票價或延續增長態勢。預測2023年十一檔（9月29日至10月6日）含服務費票房在保守／中性／樂觀三種情況下分別有望達到43.8／48.6／54.0億元，較2019年增速分別為-2.0％／8.7％／20.8％。

從燈塔專業版釋放的27.23億的票房統計來看，即便該數據會在十一日結束後的第二天進行數據的細微調整，但這樣的票房成績距離中金公司的預測仍有一段距離。

值得關注的是，目前中秋十一檔影片仍在放映中，票房成績還未最終定格，且統計機構統計數據的日期也不盡相同。

澎湃新聞報道，中國電影董事長、總經理傅若清9月28日表示，2019年至2021年十一假期內的票房體量均超40億元左右，假期後，好口碑影片還會有長尾效應，預計今年中秋十一檔整體票房在40億元以上仍有擴展空間。