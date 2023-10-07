颱風小犬｜ 明日料有狂風驟雨　天文台指另有低壓區帶來不穩天氣

天文台指，熱帶氣旋小犬在過去數小時向偏西方向緩慢移動，預料3號強風信號將於今日（7日）大部分時間維持，預料明日有狂風驟雨，雨勢有時頗大。一波未平一波又起，天文台預料，一個低壓區下周將為南海中部帶來不穩定天氣。



小犬料於明日日間在香港以南150公里內掠過。（天文台網頁截圖）

天文台指，小犬在過去數小時，以強颱風姿態向偏西方向緩慢移動，與其相關的驟雨正影響珠江口一帶，本港今早多處地區錄得數毫米雨量。由於小犬的環流相當緊密，其烈風區會與香港維持一段距離，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大，3號風球至少維持至明早6時。

按照現時預測路徑，小犬將於明日（8日）日間在香港以南150公里內掠過。天文台屆時會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

天文台有狂風驟雨，雨勢有時頗大。（天文台網頁截圖）

周末廣東有狂風驟雨

天文台指，小犬會在未來一兩日橫過廣東沿岸海域，並靠近珠江口一帶。受小犬的雨帶及季候風影響，天文台料周末期間至下周初廣東沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，天氣較涼。

天文台預料，本港明日氣溫介乎攝氏23度至26度，多雲，有狂風驟雨，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪，吹北至東北風6至7級，離岸及高地間中達8級；星期一（9日）間中有驟雨，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪，吹東至東北風6至7級，初時離岸及高地間中達8級，即8號球風力。

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展望下周天氣，天文台指一股乾燥的東北季候風，預料會在下周中後期影響華南，廣東沿岸天色好轉。不過，預料一個低壓區會為南海中部，帶來不穩定天氣。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，一個低壓區料於下周六（14日）在南海中部形成，隨後幾日緩慢向北移；至於美國全球預報系統（GFS）氣象圖，就暫時沒有類似的預測。