颱風小犬｜向較西南方向移動　天文台料周日港南面150公里內掠過

撰文：倪清江
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3號風球現正生效。熱帶氣旋小犬今日（7日）凌晨增強為強颱風，天文台今日清晨指出，過去數小時小犬向偏西方向緩慢移動，與其相關的驟雨今早影響本港，部份地區錄得數毫米雨量。

由於小犬的環流相當緊密，採取一個較為西南方向移動，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大，天文台指按照現時預測路徑，小犬將於明日（8日）日間在香港以南150公里內掠過，會視乎三個因素評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

天文台周六（7日）早上7時公布的移動路徑預測圖顯示，熱帶氣旋小犬集結在香港之東南約200公里。（天文台圖片）

小犬中心附近風力續上升　烈風區與港維持一段距離

在早上７時，強颱風小犬集結在香港之東南約200公里，中心附近最高持續風速每小時165公里，較今日凌晨2時升級強颱風時中心風力155公里再增強，預料向西緩慢移動，橫過廣東沿岸海域，與其相關的驟雨今早影響本港，部份地區錄得數毫米雨量，本港風力正逐漸增強，部份地區吹強風。

天文台指出，由於小犬的環流相當緊密，其烈風區會與香港維持一段距離，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大，因此3號風球於今日大部份時間維持。

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天文台按強度、移動速度、烈風區距港評估是否發8號風球

小犬凌晨採取一個較為西南方向移動，速度有所減慢，因此較昨日的預測與港保持較遠距離。天文台表示，按照現時預測路徑，小犬將於明日（8日）日間在香港以南150公里內掠過。天文台屆時會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

強颱風小犬的環流非常緊密，強對流天氣（紅色範圍）只限於其風眼一帶。（天文台圖片）

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天文台料今起一連三日離岸及高地達8號球風風力

天文台九天天氣預報顯示，今起三日天氣甚差。今日有幾陣狂風驟雨，稍後雨勢較為頻密，海有大浪及湧浪，吹北風6至7級，稍後離岸及高地間中達8級；明日（8日）吹北至東北風6至7級，離岸及高地間中達8級，有狂風驟雨，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪；到下周一（9日）吹東至東北風6至7級，初時離岸及高地間中達8級，大致多雲，間中有驟雨，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。

6至7級風為強風，即3號球風力；8級為烈風，即8號球風力。

另要留意，氣溫也會明顯下降，天文台料今起三日最低攝氏23度，日間最高26至28度。

天文台今日凌晨5時50分更新九天天氣預報。（天文台圖片）
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