泰國痛失最大客源　中國遊客僅佔疫情前2成　網民：誰想去被割腎

疫情結束後，中國旅客「報復性」出國旅遊，大多首站選擇泰國，甚至在當地享受到「國賓待遇」獲副總理迎接。

然而，根據泰國旅遊和體育部最新數據，今年前7個月，赴泰國遊客最多的國家是馬來西亞，中國僅以183萬人次，位列第二。



泰國旅遊和體育部4日公布一份旅遊業「成績單」，今年前7個月，泰國旅遊業總收入為1.08萬億泰銖(約2400億港幣)，其中外國遊客貢獻6381.6億泰銖(約1423億港幣)。前7個月，進入泰國的外國遊客數量超過1500萬人次，同比增加384%。

泰國旅遊和體育部預計，今年外國遊客量將達到2500萬人次，旅遊業總收入預計達2.38萬億泰銖(約5300億港幣)。

值得注意的是，今年前7個月，赴泰國遊客人數最多的前5個國家是：馬來西亞(243萬人次)、中國(183萬人次)、韓國(90萬人次)、印度(88萬人次)、俄羅斯(85萬人次)。

然而相比疫情前，2019年同期，赴泰旅遊的中國遊客數量為905.2萬人次，如今僅為疫情前的2成。而2019年全年，泰國接待了約1100萬名中國遊客，佔其海外遊客總數的四分之一以上，持續佔據入境泰國遊客的首位。

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上述數據亦解釋了，為何中國疫情防疫結束後，泰國首當其衝歡迎中國遊客，甚至副總理親自迎接。年初，泰國副總理曾樂觀地預計，今年將會有700萬到1000萬中國遊客到訪泰國。

然而，現如今中國遊客赴泰人數亦斷崖式下降。有分析認為，目前中國國際航班尚未恢復至疫情前水平。據中國民航局數據，截至6月底，中國國際客運航班每周僅3368班，相當於疫情前的44％。

成本、安全成中國遊客拒絕赴泰主因

航班不足導致機票價格上漲，以廣州飛往布吉島的機票為例，今年8月份多在千元上下，而疫情前經常有三百元左右的價格，加之如今簽證也由免費變成收費；以及酒店價格、泰國物價上漲等因素，令旅遊成本大幅增長。

除此之外，安全原因、大麻合法化等原因亦成為中國遊客拒絕赴泰旅行的原因。有網民表示，「天天又是嘎腰子（割腎），又是綁架的，誰敢去？」「主要是大麻合法化了，導致很多人不敢去。」

疫情三年大家手裡還有閒錢出去玩嗎？



我先看看祖國大好河山吧



東南亞沒有一個國家是正常的



就怕去喝醉被運到緬北割腰子了



主要還是安全問題不敢去，要不然早去了。



中國那麼大都沒有深度遊呢，跑國外幹啥，還有生命危險



除赴泰國旅遊遊客減少，中國人出國旅遊人數整體大幅減少。據航旅縱橫大數據顯示，7月，國內航司出入境旅客量超過360萬人次，相當於2019年同期的53％。不過，內地業內人士預計，出境遊有望在今年下半年出現增長，到明年春節或有可能恢復至2019年的七八成。