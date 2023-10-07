周潤發指中國電影審查限制多　內地網民怒：香港沒落內地不背這鍋

香港影星周潤發近日發言指中國電影審查限制多，還讚揚韓國電影有極大的自由度，傳承香港電影發揚光大。消息傳回內地社群，引發網民不滿，群起批評他把香港電影產業沒落甩鍋給了審查。



68歲的周潤發在韓國釜山國際影展獲頒年度亞洲電影人獎，他在5日舉行的記者會被問到當前香港電影業，坦言「中國對電影有很多審查要求，所以我們的劇本必須經過很多不同部門審批」、「我們現在有很多限制，對電影製作人是很困難」。

與此同時，周潤發並讚揚韓國電影有極大的自由度，表示很開心見到韓國電影傳承了香港電影發揚光大，揚威好萊塢。

+ 1

向來不談論敏感議題的周潤發發表這一席感言後，內地媒體迄今均未報道，但消息傳回內地社群引發不小熱議。

在微博相關討論串中，許多內地網民肯定周潤發說的是實話，「他不缺錢不缺名，所以敢於發聲」「發哥說得太對了！！！內娛拍了也不讓播啊！」「中國電影人也不是沒有創新，只是審核通不過」，不少人還擔憂周潤發因此遭封殺。

但是更多的內地網民對周潤發的一席話表達不滿，認為他逕直把香港電影產業的沒落甩鍋給審查。

「你們香港電影能不能找找自己的原因呀？國內四五十億的票房都是愛國主義題材嗎？恐怕是避重就輕甩鍋內地電影審查制度吧」「老香港電影人的傲慢，大陸的審查是嚴格，但跟香港電影的沒落沒什麼太大關係」「香港電應沒落根本原因市人才凋零、創新不足」「香港電影人言必怪環境。也對！人永遠不會承認自己的失敗」。

+ 4

對於周潤發讚揚韓國電影，內地網民群起激憤，反駁道「韓國電影現在處境很好嗎？今年過盈虧線的電影才幾部」「現在還在吹韓國電影界啊？韓國電影界都快死了啊」。還有許多網民強調，想來中國，就得遵循中國的規則。

根據公開數據顯示，韓國電影今年票房慘淡，截至9月底，只有5部韓國本土電影票房超過損益平衡點。韓媒東亞日報指出，主要是受到OTT平台的衝擊，觀眾對於付費看電影的要求更高。

反觀內地電影票房則在疫情後快速回溫，今年截至10月5日，累計已達人民幣471億元，有機會挑戰疫情前2019年歷史紀錄642.66億元。目前暫列2023票房前五名的均為中國本土電影。

網民點睇：

近年香港電影沒落的根本原因市人才凋零、創新不足。

香港電影唯一出路是與大陸電影進行融合。

以前香港電影輝煌時期也沒倚靠內地票郎啊！

香港電影就拍給香港那幾百萬人看吧！

歸根是香港自己經濟不如以前，投資就只能靠大陸。

韓國電影確實什麼都可以拍，但現實社會沒有任何改變。

你像劉德華那樣積極參與大陸電影行業的發展嗎？沒有，白活這麼大歲數。

