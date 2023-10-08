黃金周｜江蘇收入907億元居首位　河南接待最多遊客8480萬人次

為期8天的2023內地黃金周假期落下帷幕，據《中新財經》報道，經文旅部數據中心測算，今年黃金周國內旅遊出遊人數8.26億人次，按可比口徑同比增長71.3%；實現國內旅遊收入7534.3億元，按可比口徑同比增長129.5%。



文旅消費額方面，對比旅遊總收入，江蘇8天吸金907.59億元，在25省份中名列第一。銀聯商務數據顯示，假期前7日，江蘇文旅消費總額175.55億元，占全國的10.62%，占比繼續保持全國第一。河南、廣東兩地旅遊收入均突破500億元。

敦煌沙漠，駱駝成群結隊。（視覺中國）

浙江、雲南超過400億元，遼寧、四川、福建、湖南超過300億元，新疆超過200億元，另有吉林、內蒙古、北京、甘肅、天津雙節旅遊收入超百億。

遊客接待量方面，河南接待遊客量居首位，達8480.1萬人次。江蘇、廣東緊隨其後，假期遊客接待量分別為7118.48萬人次、6386.2萬人次。四川、遼寧遊客接待量位於「5000萬梯隊」，雲南、浙江居「4000萬梯隊」。

遊客有序排隊過關。（視覺中國）

中國旅遊研究院分析，需求高漲、產業創新和政策促進的疊加效應，助推假日旅遊市場再創歷史新高。隨著政策效應的邊際遞減，旅遊經濟將穩步轉入理性的增長和預期的繁榮。