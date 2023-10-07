廣汕高鐵中秋國慶正式上路　快旅漫遊日均發送3.5萬人次

這個假期，有不少鐵路新線迎來「首秀」，廣汕高鐵便是其中一條。9月26日，廣汕高鐵正式開通營運，開通即以350公里設計時速營運。9月26日至10月4日，廣汕高鐵累計發送旅客31.8萬人次，日均傳送3.5萬人次；9月29日最高峰發送旅客4.7萬人次，為旅遊流、學生流、探親流等交織疊加。



開通後，汕尾站至廣州東站最快71分鐘可達，標誌著汕尾融入廣州「一小時」交通圈，極大便利沿線群眾出行。9月27日，鐵路國慶黃金週運輸啟動，廣汕高鐵受到沿線群眾青睞，客流持續保持高位運行。



廣汕高鐵黃金周的客流量屬於高位。（羊城晚報）

「為應對假期大客流，廣鐵集團加大廣汕高鐵運力投入，日均開行高鐵列車59趟，最大程度滿足旅客出行需求。」廣鐵集團客運部行銷科科長謝潮方介紹。

廣汕高鐵沿線共停靠8個車站，沿途的惠州、汕尾都是旅遊城市。國慶假期，客流主要集中在惠州南站、汕尾站等。惠州南站是廣汕高鐵新建車站中最大的一座車站。它不僅是當地核心區綜合交通樞紐中心，更是促進東南沿海經濟帶緊密聯絡、帶動沿線地區經濟發展的重要紐帶。

廣汕高鐵線路示意圖。（羊城晚報）

從廣州東站花1個小時到達惠州南站，遊客可領略惠州西湖、東坡祠、國家5A級景區羅浮山等名勝。在惠州南站再花半個小時可到汕尾，在汕尾可品嚐美味海鮮及感受紅海灣、金町灣等浪漫風情。這種「快旅慢游」的方式，特別適合周邊城市的遊客。

據悉，廣汕高鐵與規劃的寧波至溫州至福州高鐵、已開通的福州至廈門高鐵、正在開展前期工作的漳州至汕頭高鐵、預計年內開通的汕頭至汕尾高鐵，將組成新的更高標準的寧波至廣州高鐵通道，是「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要組成部分，區域路網地位十分重要。