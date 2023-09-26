港人赴深搭機更便利　深港雙城候機樓正式啟用　距2口岸僅10分鐘

位於深圳市福田區深榮大廈的深港城市候機樓，周一（25日）上午正式啟用，為深港跨境旅客候機提供新選擇。



福田口岸城市候機樓。（深圳發布）

據「深圳發布」報道，作為深圳首個「雙城」候機大樓，深港城市候機大樓得到了深圳機場集團和香港機場管理局雙重授權，將開啟深圳、香港雙機場候機模式，提供深港兩地跨境旅客航班即時資訊查詢、票務、報到等服務。

深港集團總經理陳茂華介紹，深港城市候機大樓已引進跨境巴士、跨境商務車、灣區旅遊包車、城市計程車等豐富的交通服務產品。其中，在香港國際機場候機大樓​​搭配每半小時一班的跨境轎車服務，直達香港國際機場、香港迪士尼樂園等；在深圳機場候機大樓​​開通行李直掛服務，並有半小時至1小時一班的深圳機場巴士，滿足旅客便利登機。

目前，深圳機場快線共設有9條線路，分別為NA1福田、A2龍華、A3南山、A4龍崗、A5坪山、NA6光明、NA8布吉、NA9燕羅以及新開行的A10深港線，服務範圍覆蓋至深圳九大片區。自開行以來，深圳機場快線已為超300萬名乘客提供旅遊服務。

A10深榮線於候機大樓啟用當天同日開行，往福田口岸方向服務時間為7時至21時，往深圳機場方向服務時間為8時至22時，雙向發車間隔為30至60分鐘，線路無中途站點，深港兩地旅客可經濟、便利地享受一站式直達旅遊服務。

跨境轎車服務方面，深港城市候機大樓提供航天跨境轎車點對點接送服務以及粵港跨境計程車包車服務。試營運期間，深圳深榮大廈往香港國際機場/香港迪士尼樂園方向每日6班，香港國際機場至深圳深榮大廈方向每日6班。

深港城市候機大樓位於福田區福強路與金田路交會處，位於福田CBD（3公里）輻射圈，毗鄰廣深高速皇崗出入口，交通便利、客流密集。距離福田口岸650米、皇崗口岸700米、河套深港科技創新合作區3.5公里，皆在「10分鐘交通圈」範圍內。