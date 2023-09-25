福田口岸啟用首座深港雙城候機樓　10分鐘交通圈便利港人｢經深飛｣

據「深圳發布」消息，由深圳機場集團及深圳巴士集團聯手打造的「福田口岸深港城市候機大樓」於9月25日正式啟用。這座深港「雙城」城市候機大樓，可同時為深港兩地機場旅客提供航班資訊查詢、報到、行李托運、購票、候車等一站式暢行服務，建構便捷的雙城綜合交通體系，



「福田口岸深港城市候機大樓」啟用後可推動深港兩地在交通基礎設施、航空出行服務等領域的聯通，服務深港融合和區域協同發展，協助粵港澳大灣區交通整合與世界級機場群建設。

福田口岸城市候機樓

「福田口岸深港城市候機樓」位於福田區深榮大廈，地處深港口岸經濟帶、河套深港科技創新合作區，面積約400平方公尺。

10分鐘抵達福田、皇崗口岸

交通方面，距離深港兩地機場均在30公里以內， 「 10分鐘交通圈」可抵達福田口岸、皇崗口岸及河套深港科技創新特別合作區，同時毗鄰廣深高速皇崗出入口。同時引入城市候機樓、跨境巴士、跨境商務車、灣區旅遊包車、城市計程車等功能豐富多元服務，旨在打造服務深港合作及深港跨境旅客的綜合城市候機大樓。

機場快線「A10線」，發車間隔每半小時至一小時一班，最快30分鐘即可由福田口岸直達深圳機場。



深圳機場在此開通了行李直掛等便捷服務，旅客可「一站式」辦理報到、托運等手續，到達深圳機場後可直接通過安檢，候機登機。此外，該市候機大樓也配套跨境轎車服務，可直達香港國際機場、香港迪士尼樂園。

豐富港人交通接駁選擇

福田口岸城市候機大樓啟用後，將進一步豐富港人「經深飛」的交通接駁選擇，為河套片區各類企業、機構人員公商務出行提供一站式暢行服務，同時內地遊客乘機抵深後經福田口岸過境香港也可享有無縫接駁服務。

目前深圳機場已在香港開設4座城市候機大樓，每天深圳機場往返香港的跨境巴士達170班；往返的船班14班次，為香港旅客往來深圳機場及內地遊客經深圳機場往來香港提供了便利。

此次福田口岸深港城市候機大樓啟用後，深圳機場在粵港澳大灣區設立營運的城市候機樓增加至24座，覆蓋深圳、香港、東莞、惠州、中山、江門、珠海等7座城市，助力粵港澳大灣區互聯互通。