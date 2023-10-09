颱風小犬｜中央氣象台：料將靠近粵西至海南島　強度逐漸減弱

受風暴小犬影響，內地中央氣象台繼續發布颱風黃色警報。於今日（9日）早上5時，小犬位於廣東省江門台山市東南方向約90公里的南海北部海面上，中心附近最大風力有12級。 氣象台預計，小犬將以每小時10公里左右的速度向偏西方向緩慢移動，在台山市近海轉向西南向移動，然後向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，強度逐漸減弱。



氣象台預計，東海西部、台灣海峽、南海北部、北部灣北部、瓊州海峽以及浙江沿海、福建沿海、廣東沿海、海南島東北部沿海、廣西沿海將有6至7級大風。

氣象台預計，東海西部、台灣海峽、南海北部、北部灣北部、瓊州海峽以及浙江沿海、福建沿海、廣東沿海、海南島東北部沿海、廣西沿海將有6至7級大風。其中珠江口附近海域、南海西北部部份海域將有8至10級大風，小犬中心經過的附近海面風力有11-12級，陣風13至14級。

從今早至明日（10日）上午8時，廣東西南部將有大到暴雨，局部地區更有100至150毫米的大暴雨。

受風暴逼近影響，瓊州海峽省際客運下午起將暫停。 廣東2.6萬多艘漁船已回港避風，廣東省防總召開防颱風視頻調度會，對防颱風工作措施再檢查及部署。