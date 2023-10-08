颱風小犬｜港珠澳大橋封閉金巴停駛　下周或二次登陸華南沿岸？

颱風「小犬」襲港，內地中央氣象台今（8日）早繼續發布颱風黃色預警。港珠澳大橋已於下午2時半起臨時封閉，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）下午1時起暫停服務。珠海市宣布，全市中小學及幼兒園自中午12時起停課。



港珠澳大橋主橋於今日下午2時半起臨時封閉，解封時間另行公告。港珠澳大橋穿梭巴士下午1時起暫停營運服務，珠海灣仔口岸往來澳門內港碼頭的航班中午11時50分起暫停航班運營服務，珠海機場取消10月8日部分進、出港航班。

颱風小犬｜港珠澳橋金巴停駛 向隅旅客鼓譟 花400元夾車過大海

珠海市三防指揮部中午12時起將防風Ⅳ級應急響應升級為Ⅲ級。全市中小學校包括幼兒園中午12時起停課；在建工地做好機械設施設備的加固工作，停止戶外大型集體活動；回港避風船舶不得擅自離港；全市避難場所開放，暴潮巨浪高危區、濱海旅遊度假區、危破房、地質災害點、低窪地簡易房及戶外施工作業人員等臨險人員轉移到安全場所。

指揮部提醒，市民應遠離臨時建築物、大樹、廣告牌、海邊、河邊、山邊、水浸地下空間等危險區域，車輛不要停放在低窪路段，並積極配合做好轉移避險。

廣州鐵路消息，截至10月7日下午2時，鐵路部門已停運杭深、廣汕、梅汕等線路列車103列，其中動車組列車91列，普速旅客列車12列。廣鐵集團稱，計劃對10月9日-11日過海（瓊州海峽）旅客列車採取停運、調整運行區段等措施，預計停運過海旅客列車6列、變更區段24列。

颱風「小犬」預測路徑圖。（中央氣象台）

中央氣象台消息，「小犬」已於10月8日上午由強台風級減弱為台風級，料將以每小時5至10公里的速度向偏西方向緩慢移動，強度緩慢減弱逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近。

中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，受副熱帶高壓外圍的偏東風和北側冷空氣共同影響，「小犬」可能於10月10日以強熱帶風暴級或熱帶風暴級二次登陸廣東西部沿海或海南東部沿海。