相伴50年！七旬打工仔夫婦深圳擺攤賣炒飯：養96歲母親供孫子讀書

日前擁有超過184萬粉絲的抖音博主「小虎」介紹在深圳擺攤的一對七旬老夫妻賣的炒飯。據了解，老爺爺今年已經75歲，老奶奶則是71歲，兩人從19歲開始就在一起，20多年前兩人從重慶到深圳打拼，從晚上8點賣炒飯到早上5點，20多年來風雨無阻，爺爺炒飯，奶奶在一旁陪伴。



老奶奶透露，家裡還有一個96歲的母親還有正在念大學的孫子，兩人出來就是為了貼補家用，爺爺則表示預計再做一兩年才退休，影片中奶奶一句「我19歲陪他到75歲」，兩人相伴超過50年，讓不少網民感動不已。



該影片一出，迅速突破百萬讚數，有網民心疼爺爺佝僂著背炒飯，希望能多多幫襯；但亦有網民認為兩老人家看起來很精神很健康，呼籲網民不要一窩蜂跑去攤位反而讓老爺爺累壞。

對於為何選在深夜擺攤，有網民指出是因爲深夜擺攤，城管比較不會管；亦有不少網民心疼兩人每天熬夜，直呼「年輕人都熬不住！」

爺爺奶奶攤位資訊

地址：深圳市龍崗區布吉街道蓮花路，潤記燒臘快餐(蓮花路店) 門前

營業時間：晚上8時到凌晨5時

網民點睇：

老大爺既不幸也幸運，幸運有妻如此！

這是我能想到最浪漫的事！

想起深圳的北極鯰魚，他手指縫稍微流出的一點錢就是這對夫婦一年的收入吧？世界太不平等了！

別把老夫妻搞成「網紅」他們就遭殃了。一來去打卡的人太多，搞的沒法正常經營，二來可能被有關部門趕走。

少時夫妻老來伴，挺好的。希望爺爺奶奶身體健康。

