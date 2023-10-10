一帶一路十周年　發改委：中國對共建國家直接投資逾2400億美元

國務院新聞辦公室今日（10日）發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書，介紹「一帶一路」十年來的成果。發改委表示，2013年到2022年，中國與共建國家的累計雙向投資超過3800億美元，其中對共建國家的直接投資超過2400億美元，涵蓋經濟社會發展的多個領域。



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發改委副主任叢亮在發布會上表示，10年來已有150多個國家和30多個國際組織加入共建「一帶一路」大家庭。中國與共建國家持續深化規則標準等領域合作，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）已對15個簽署國全面生效，中國與28個國家和地區簽署了21份自貿協定，與65個國家標準化機構和國際組織簽署了107份標準化合作協議，與112個國家和地區簽署了避免雙重徵稅協定。

叢亮表示，2013年到2022年，中國與共建國家的貨物貿易累計規模達到19.1萬億美元，實現年均6.4%的增速，這既高於同期中國外貿整體增速，也高於同期全球貿易增速。

2013年到2022年，中國與共建國家的累計雙向投資超過3800億美元，其中對共建國家的直接投資超過2400億美元，涵蓋經濟社會發展的多個領域。中國還與共建國家合作建設了一系列的經貿合作區，截至2022年底累計投資已經超過600億美元。同時，共建國家十年來累計對華投資超過1400億美元，在華新設的企業接近6.7萬家。

商務部副部長郭婷婷則表示，下一步，中國將重點從四個方面入手，著力推動「一帶一路」經貿合作進一步走深走實：一是構建對外開放新格局，二是提升產供鏈合作新水平，三是培育經濟增長新動能，四是開拓經貿發展新空間。

外交部國際經濟司司長李克新則稱，中國將於今年10月在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，目前已有來自130多個國家、30多個國際組織的代表確認與會。