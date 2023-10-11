台灣曝美國豬肉「洗產地」風波　國台辦：恰恰證實民眾此前擔憂

台灣官方開放美國「萊豬」（含瘦肉精萊克多巴胺的豬肉）進口引起輿論爭議，近期，桃園更被曝自美輸入的豬肉產地被隱瞞更改，初步統計有12萬公斤的美國豬肉流入台灣15個縣市，涉「洗產地」。對此，國台辦發言人陳斌華周三（11日）在例行新聞發布會上表示，此次風波恰恰證實了台灣民眾此前的擔憂。



陳斌華表示，大陸方面注意到有關情況，高度關切台灣民眾的健康福祉。2021年1月，民進黨當局違背台灣民眾的意願，執意開放進口含萊克多巴胺的美國豬肉，從一開始就引發島內各界強烈反對和台灣民眾公憤。兩年多來，「萊豬」去向成謎。現在島內爆出美國豬肉「洗產地」風波，恰恰證實了台灣民眾此前的擔憂。事實上，這些年來，從開放「萊豬」到「核食」，從進口「毒雞蛋」到洗地「美豬肉」，島內民眾的餐食缺乏應有的安全保障。希望民進黨當局以民眾食品安全和健康福祉為念，向民眾作出負責的交代。

萊豬議題在台灣引發強烈反彈。（吳逸驊／多維新聞）

近期，新興冷凍食品、瑞騰國際公司進口美國豬肉，產地卻標示加拿大、英國，出貨給近百家下游商家，恐已全數被吃下肚。在台中，市府日前公布81家餐廳業者名單，包括六扇門、三顧茅廬、呷味亭、食神滷味等多家平價連鎖店中招。市長盧秀燕表示，民眾有知的權利，尤其吃下肚更為重要；民眾擔心是含萊克多巴胺的美豬，如不把兩者分開，對所有美豬、美國農民及美國政府都不公平。她又指，如果中央把關住，清楚標示，就不會累死三軍，讓地方政府勞師動眾，疲於奔命。

另一方面，食藥署副主委林金富上周四（5日）強調，食藥署自2022年元旦訂定萊劑標準後，在邊境查驗美豬檢驗結果皆合格，也未檢出含有萊劑，進口各國豬肉查驗1.6萬多批中也未驗出萊劑，強調無論是本土或是進口豬肉，都未驗出萊劑，「台灣這2年半以來都沒有萊豬」。對於豬肉產地標示不實事件，林解釋，此次是因食藥署透過食品雲勾稽查詢，因業者報驗時必須進入系統登記資訊，揭露肉品下一手是賣給誰，遂發現數字不吻合，透過與地方衛生局聯合稽查，發現有業者未依規定申報，也未依《食安法》規定在外包裝標示原料原產地。他呼籲業者應依循《食藥法》規定，未來將持續進行輔導跟稽查。