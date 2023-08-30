官媒：從萊豬到「洗白」核廢水　民進黨媚外害台無底線，罪責難逃

日本8月24日開始排放核污水入海，惟台灣官方一直未有發聲回應，早前國民黨立委曾批評蔡英文政府「異常安靜委婉，把台灣人的命看得如此不值錢。」

周二（29日），中央廣播電視總台旗下新媒體「日月譚天」發表評論文章指，台灣民進黨不僅不反對日本政府排放核污水，還主動替日本進口水產品「洗白」，稱微量的放射性元素反而對身體有益，「一如既往地在日本面前卑躬屈膝。」，「從美國『萊豬』、加拿大『瘋牛』到日本『核食』，在進口問題食品方面，民進黨媚外害台已經是慣犯了。」



國民黨立委賴士葆批評，蔡政府把台灣人的命看得如此不值錢。（資料圖片）

文章表示，除了因日本核污水排放再度成為島內食安話題討論焦點的日本「核食」外，就在兩個月前，台行政機構還拍板開放有瘋牛病疑慮的加拿大全齡牛肉進口。加拿大此前曾多次因瘋牛病被世界動物衛生組織（WOAH）調高風險級別。

文章稱，此外，民進黨今年還開放進口日本熟豬肉。但有島內媒體披露，日本近年發生數次豬瘟，蔓延超過10個縣，已於2020年失去世界動物衛生組織（WOAH）認定的「豬瘟清境國」資格，日本產豬肉根本無法銷往歐美市場，只有台灣在當「接盤俠」。

日本福島核廢水自2023年8月24日中午起開始排海。（Reuters）

文章指，「同樣被民進黨『霸王硬上弓』開放進口的，還有含萊克多巴胺的美國豬肉、前文提到的日本『核食』，就連被檢出含禁用農藥的日本進口草莓，民進黨都能專門為其放寬農藥檢測標準，給日本『毒』草莓大開方便之門。」民進黨始終對島內民眾的質疑和抗議敷衍了事，並且畫出各種至今未實現、也不可能實現的「大餅」。

文章表示，「台灣作為中國的一部分，要加入任何國際組織、參加任何國際活動，都必須以一個中國原則為前提。民進黨媚洋賣台，換來的只有『口惠』，更多的是『洋主子』們對台灣愈加肆無忌憚的無度索求。島內民眾的『毒食』注定是『白吃』了。民進黨罔顧島內民眾健康福祉，毫無底線媚外害台，也注定罪責難逃，遭到唾棄。」