日本對華負面情緒創九年新高：近80%日本受訪者表示不想訪問中國

日本智庫調查顯示，日本民眾對中國的看法是自2014年以來最負面的。據《彭博社》報道，日本民間非營利智庫言論NPO（Genron NPO）今年8月和9月進行的一項調查顯示，超過92%的受訪者表示，他們對中國的印象「不好」，高於去年的87%，也是自2005 年調查開始以來的第二高水平。



相比之下，約63%的中國受訪者表示，他們對日本的印象「不好」，這一比例與去年的調查結果幾乎相同。



當被問及阻礙兩國修復關係的因素時，36.7%的日本受訪者提到了排核廢水糾紛，只有5.8%的中國受訪者提到了這個問題。

日本福島核污水：圖為2023年8月24日，日本共同社拍攝的這張照片顯示位於日本福島縣大隈町的福島第一核電站的鳥瞰圖。核電站8月24日開始向太平洋排放核污水。（Reuters）

自日本福島核電站今年8月24日開始排核廢水以來，日本駐華大使館和東京政府機構頻繁接到騷擾電話。據日本共同社報道，日本駐華大使館接到來自中國國內的騷擾電話就超過40萬通。

當被問及是否願意訪問日本時，約58%的受訪中國人表示不願意。近80%的日本受訪者表示不想訪問中國。

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在對日本持積極看法的中國人中，理由在過去一年發生了變化，認為日本先進技術、高產品質量和經濟發展的受訪者數量大幅下降，日本人良好的舉止和職業道德是中國民眾眼中最重要的兩個因素。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

