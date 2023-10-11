涉嫌嚴重違紀違法　承擔電動汽車充換電業務國企一二把手相繼落馬

近日，最新一期《中國紀檢監察》雜誌刊文，披露承擔電動汽車充換電業務的國企一二把手相繼落馬的部分細節。



文章《強力反腐護「國之重器」——紀檢監察機關深化整治國資央企領域腐敗綜述》提到國網智慧車聯網技術有限公司原黨委書記、董事長全生明，原黨委副書記沈建新案，指針對案件涉及相關企業多、利益輸送關係複雜等情況，第四監督檢查室對「影子股東」、期權式受賄的認定等內容提供案例參考，與駐國家電網紀檢監察組共同研判借款與受賄的紀法邊界，為案件查深查透提供幫助、指明路徑。

全生明。（環球網）

公開資料顯示，全生明1964年9月生，青海湟中人，1981年12月參加工作，曾長期履職於國家電網。2005年12月至2018年3月，全生明歷任國網青海省電力公司副總經理、黨委委員，黨委書記、副總經理，總經理、黨委副書記，董事長、黨委書記。2018年3月至2019年6月，他擔任國家電網公司企業管理協會秘書長。2019年6月至2022年12月，全生明擔任國網電動汽車服務有限公司、國網智慧車聯網技術有限公司董事長、黨委書記。2022年12月起，全生明任中國電機工程學會黨委書記、副理事長。

今年2月20日，中央紀委國家監委網站發布公告稱，中國電機工程學會黨委書記、副理事長全生明涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家電網有限公司紀檢監察組和安徽省馬鞍山市監察委員會聯合審查調查。當時全生明距離其調任中國電機工程學會黨委書記、副理事長僅3個月。

至於沈建新生於1967年5月，江蘇無錫人，1989年8月參加工作，2000年10月加入中國共產黨。曾擔任國家電網公司營銷部副主任，2017年12月任國網電動汽車服務有限公司、國網智慧車聯網技術有限公司董事、總經理、黨委副書記。

沈建新。（搜狐汽車）

今年1月20日，中央紀委國家監委網站發布援引自中央紀委國家監委駐國家電網有限公司紀檢監察組、安徽省紀委監委消息指，國網智慧車聯網技術有限公司董事、總經理、黨委副書記沈建新涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家電網有限公司紀檢監察組和安徽省馬鞍山市監察委員會聯合審查調查。

據了解，成立於2015年的國網智慧車聯網公司是國家電網的全資子公司，曾用名為國網電動汽車服務有限公司，2022年8月進行了更名，在江西、重慶、四川、浙江等全國多地設有分公司。其主要承擔國家電網電動汽車充換電業務發展的主體責任，提供充電設施建設運維、車聯網平台建設運營、電動汽車租賃服務。此外，對國網省電力公司充換電設施建設運維工作的全過程專業管理；並負責電動汽車車聯網關鍵技術研究、車聯網平台的投資建設和運營等。旗下設有國網電動汽車的車生活生態服務智能平台「e充電」。