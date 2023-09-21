河南漢捲滅門案坐監29年後證清白　獲賠787萬　為全國最長冤獄

內媒《封面新聞》等報道，現年68歲的河南男子譚修義早年被指控殺害鄰居一家三口，坐冤獄長達29年後始改判無罪，是國內已知被羈押時間最長的「蒙冤者」。



河南省高級人民法院（以下簡稱河南高院）在今年4月已向譚修義送達國家賠償決定，總額787.2萬餘元（人民幣，下同），其中包括人身自由賠償金4373797.9元及精神損害撫慰金3499000元。



譚修義（左）與其申訴代理、再審辯護律師李遜（右）。（《紅星新聞》）

據內媒早前報道指，1993年，譚修義被認定為發生在河南周口市商水縣譚莊鎮前譚村一宗一家三口滅門案的嫌疑人，6年後周口市中院以故意殺人罪判處譚修義死緩。

自1993年7月被警方刑事拘留，至2022年10月刑滿釋放，譚修義失去自由超過29年。雖然期間他曾多次上訴、申訴表示自己並未殺人，但一直沒有結果。直到刑滿釋放後兩個月，譚修義被河南高院再審改判無罪。

最高檢刑事抗訴書指出，無客觀證據證實譚修義作案；又指該案還存在有罪供述和訊問筆錄違反法律規定，真實性存疑的問題。

譚修義案申訴代理、再審辯護律師李遜則稱，譚修義在偵查機關刑求下作出5次有罪供述。

現年68歲的河南男子譚修義早年被指控殺害鄰居一家三口，坐冤獄長達29年後始改判無罪，是國內已知被羈押時間最長的「蒙冤者」。（《封面新聞》）

在2023年1月，譚修義透過代理律師向河南高院提出國家賠償申請，要求賠償侵害人身自由賠償金及精神損害撫慰金合計1,749萬餘元。譚修義在國家賠償申請書中稱，失去自由的29年，他從壯年變成老年，浪費了寶貴生命中本應最精彩、最和美的時光。

報道指，譚修義案獲得的國家賠償金額為目前國內冤錯案件當事人的最高賠償額。送達國家賠償決定當日，河南高院賠償委員會主要負責人向譚修義鞠躬道歉。該負責人向譚修義表示，希望他能盡快從過去的陰影中走出來，規劃好今後正常的生活和工作。