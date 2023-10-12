廣西自行車巡迴賽前傳車手「辱華」　愛沙尼亞選手因這動作被停賽

久違三年的環廣西公路自行車世界巡迴賽熱血回歸，將於今（12）日舉行，但賽前卻傳出有愛沙尼亞車手在訓練時做出「辱華動作」，涉及種族歧視，照片發上網後引發爭議。目前車手所在車隊已對涉事2位選手祭出停賽決定，並將爭議照片從動態中下架。



作為中國最高級別公路自行車賽，環廣西世巡賽將於10月12日至17日舉行，本屆賽事男子賽共計邀請18支車隊參加，其中14支為世巡賽車隊。不料，在正式比賽前夕，傳出來自愛沙尼亞的20歲車手Madis Mihkels在賽前一天訓練時對著鏡頭，用手將雙眼抿成細單眼大笑，由隊友Gerben Thijssen拍下並發上了instagram。

由於該照片被認為有涉及種族歧視嫌疑，發網後引起爭議，兩位車手所屬車隊Intermarche-Circus-Wanty最初發表了一份譴責聲明，並撤下涉事車手Madis Mihkels的參賽資格，但一小時後，車隊再發聲明，拍攝照片的隊友Gerben Thijssen也遭車隊祭出停賽決定。

聲明中寫道，「我們對選手 Madis Mihkels 和 Gerben Thijssen 的行為以及社交媒體上顯示的圖片表示誠摯的歉意，我們為環廣西自行車巡迴賽的形象向中國人民和車迷、向廣西政府、向中國自行車協會，以及參與環廣西自行車賽的各方表示歉意」。

車隊聲明自言，團隊始終堅定捍衛平等，及對抗種族主義的日常形式，「我們將讓Madis Mihkels 和Gerben Thijssen 退出比賽，並採取必要的紀律措施來結束這一事件」。