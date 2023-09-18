蘋果官網也辱華？內地網民稱客服髮型在嘲諷中國　真相卻令人尷尬

大陸網民近日除了爭論華為Mate 60 Pro和蘋果iPhone 15這兩款新手機誰優誰劣外，蘋果官網Apple Watch Specialist專家一對一選購頁面，一張留着辮子的亞裔面孔的客服人員照片，也爆出「辱華」爭議，遭部份「小粉紅」質疑是以清朝形象來諷刺中國人。不過，經查證，這張照片的主人翁其實是美國的印第安人，而且不是只出現在蘋果的中國官網上。



微博近日有大陸網友爆料，指蘋果官網Apple Watch Specialist的選購頁面，用了一張留辮子的亞裔人員照片，認為「辮子咱們都剪掉100年了，還來羞辱我們」、「辮子，眯眯眼，1,000萬個人裏面隨便拉出來一個也比這個好看吧」等等，質疑蘋果居心何在，並要求蘋果應就事件道歉。

擁有愛國心不是不好，但最好還是先把事情弄清楚：（按圖了解）

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針對蘋果剛推出新機iPhone 15便傳出辱華爭議，《鳳凰網科技》報道，經查證，惹起爭議的這張客服人員形象照並非僅在中國官網出現，美國、日本、南韓等國家的蘋果官網的該入口使用的也是同一張照片。據悉，這名蘋果員工是一名美國印第安人。

對於「小粉紅們」在這起事件中的各種指控，有內地網民批評，內地不少人一直以美國曾對美洲原住民印弟安人不公為由，大力批評，「動不動給印第安人爭取權利，怎麼印第安人長啥樣都不清楚？原住民留辮子，那是人家的文化！」

還有網民留言：

．「玻璃心、自卑心指數拉滿」

．「有些國人是內心多自卑，才覺得別人都在針對你。一張全球網站都使用的印第安人照片，居然聯想到辱華，簡直太魔幻了」

．「心理得多脆弱才能整出這種無聊的東西……」

．「這是印第安人啊，看見一些元素立馬聞着味對號入座，你別太美了！」

．「這屬於自己往自己身上招黑」



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