今年颱風活躍季即將落幕　共生成15個颱風數量較往年少6成

隨著颱風「小犬」離開，鄰近10月中旬，今年颱風活躍季即將落幕。據中國氣象局帳號「中國天氣」報道稱，今年西北太平洋及南海總共生成了15個颱風，而常年平均一年里大約會生成25個，目前來看今年的颱風生成數量明顯偏少。



中國天氣網氣象分析師王偉躍表示，「颱風生成與否會受到海溫、季風活動、副熱帶高壓位置和強度變化等諸多因素的影響。」他舉例，颱風生成源地西北太平洋和南海熱帶洋面被副熱帶高壓所控制，就會抑制對流活動，缺乏颱風生成的必要條件；如果季風偏弱，對流雲團活動也會偏弱，不利於颱風生成。這些環境場的變化都會對颱風的生成和發展不利。

根據中央氣像台中期預報，預計未來10天，西北太平洋海面將有1個颱風生成。另外，台灣中央氣象署觀測，今年第三個強烈颱風「布拉萬」目前位於關島附近海面，12日凌晨2時近中心最大風速每秒58公尺，已追平今年「瑪娃」颱風的紀錄，兩個颱風並列今年西北太平洋風王。

全球風王「布拉萬」（中國天氣）

「中國天氣」報道稱，雖然西北太平洋和南海全年各月均可能有颱風生成，但主要集中在夏秋兩季。也就是說，今年的颱風活躍季將要「落幕」，目前來看想要追上常年颱風年均「KPI」似乎不太可能。