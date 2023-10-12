颱風布拉萬升格強颱　預計將成今年太平洋風王　颱風眼清晰圖曝光

目前位於關島附近海面的「布拉萬」已轉成強颱，成為今年第3個強烈颱風，根據台灣中央氣象署觀測，布拉萬10月12日凌晨2時近中心最大風速每秒58公尺，已追平今年瑪娃颱風的紀錄，兩個颱風並列今年西北太平洋風王。



Facebook 粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》貼出布拉萬「超清晰颱風眼」的照片，引發熱議。目前，根據布拉萬的路徑預測，布拉萬只會途經海面，對香港影響有限，估計也不會對其他陸地造成影響，讓不少人稱讚它是「型美心也美」的颱風。



《台灣颱風論壇》公布的布拉萬的衛星雲圖指出，目前布拉萬持續增強北上，已成為今年第三個強烈颱風，布拉萬核心呈現正圓，結構也非常紮實，颱風眼清晰銳利，目前已開始北上，但它持續增強的可能性很高，可能會成為5級熱帶氣旋「強颱中的強颱」。

中央大學大氣科學系兼任教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄中指出，布拉萬颱風眼清晰，眼牆發展至最高，強度已達極致。

吳德榮指出，台灣中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，強颱布拉萬估近中心最大平均風速每秒5公尺，已追平今年第2號颱風瑪娃所創的紀錄，並列今年最強；目前已通過關島附近，向北北東轉東北，將在日本東南方遠海迴轉，加速遠離日本。

值得關注的是，根據台灣中央氣象署、中央氣象台的預測，布拉萬只在海面上行進，不會影響到陸地，對香港影響有限。許多網民稱讚布拉萬是「慈悲的強颱」、「好美的颱風，型美心也美」。