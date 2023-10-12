九部門：支持針對新能源汽車等發展國際級、國家級汽車賽事

內地大力發展新能源汽車之際，商務部等九部門近日聯合發布《關於推動汽車後市場高質量發展的指導意見》（下稱《指導意見》），並稱會支持針對新能源汽車等發展國際級、國家級汽車賽事。



《指導意見》明確汽車後市場發展的總體目標和主要任務，系統部署推動汽車後市場高質量發展，促進汽車後市場規模穩步增長，市場結構不斷優化，規範化水平明顯提升，持續優化汽車使用環境，更好滿足消費者多樣化汽車消費需求。

其提出七方面政策措施。一是優化汽車配件流通環境，提出制訂實施汽車後市場配件流通標準、鼓勵發展連鎖經營等配件流通模式，推動汽車配件流通規範、透明、高效發展。二是促進汽車維修服務提質升級，提出加快新能源汽車維修技術標準體系建設、加強售後維修培訓、發展汽車綠色維修、提升汽車維修數字化服務能力，更好支撐新能源汽車產業發展和保護車主權益。

三是構建多層次汽車賽事格局，支持開展新能源汽車、智能網聯汽車等新型賽事活動，發展國際級、國家級汽車賽事。四是加快傳統經典車產業發展，提出研究制定傳統經典車國內管理和進口政策，支持地方探索傳統經典車輛保稅展示及托管服務。五是支持自駕車旅居車等營地建設，加強政策支持，促進房車旅遊消費發展。六是豐富汽車文化體驗，支持地方推進汽車博物館和汽車影院等項目建設運營、組織開展汽車文化交流活動。七是優化汽車消費金融服務，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，優化對汽車使用消費的金融服務。

《指導意見》要求，準確把握汽車市場發展規律，充分認識汽車後市場發展的積極重要意義。加快汽車後市場相關法規標準體系、質量認證體系建設，提高依法行政和標準化水平。充分發揮行業組織的橋梁紐帶作用，及時反映行業企業訴求，搭建行業交流服務平台。